Michele Morrone furioso per le parole della scrittrice di 365 giorni

No, proprio no. Michele Morrone non ci sta e prende le distanze dalle recenti dichiarazioni di Blanka Lipinska, autrice dei libri a cui si è ispirato il film 365 giorni. La scrittrice, infatti, è stata negli scorsi giorni molto critica nei confronti dell’Italia.

In un giorno in cui non si fa che inneggiare all’Italia – grazie alla vittoria della coppa dei campionati Europei 2020 da parte della nazionale di calcio italiana – stridono non poco le parole di chi il Belpaese sembra proprio non sopportarlo.

La scrittrice ha manifestato pubblicamente felicità per il suo imminente rientro in patria, non dimenticando di dire, però, che nutre un certo sentimento di ‘odio’ nei confronti dell’Italia. A causare ciò sembrano siano state le lunghe attese, così come lo standard basso degli alberghi.

Mentre la scrittrice sembra apprezzare gli attori italiani con cui ha lavorato e il vino.Le parole di Blanka Lipinska non sono andate a genio a molti. Tra i tanti anche al celebre attore Michele Morrone. Il divo ha preso totalmente le distanze dalle parole di Blanka.

In una Instagram stories, Morrone ha messo nero su bianco: “Mi dissocio da quello che Blanka Lipinska ha scritto sull’Italia“. Quindi ha aggiunto: “Amo il mio paese come il resto del mondo“. Poi le sue parole nei confronti dell’autrice sono diventate più caustiche.

“Non voglio essere nemmeno per un secondo associato allo schifo che ha detto sull’Italia“.

Morrone ha poi concluso la sua Instagram Stories affermando di essere fiero di essere italiano. Il gesto dell’attore è stato molto apprezzato dai suoi fan e followers sui social. In tanti hanno infatti gradito ed apprezzato la presa di posizione netta dell’attore, nei confronti delle discutibili esternazioni della scrittrice.

Michele è stato negli ultimi mesi al centro di un gossip che lo riguardava. Uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram ha fatto ipotizzare che stesse facendo un coming out. Ma, dopo che i rumors sono arrivati anche oltreoceano, il divo ha rotto il silenzio e smentito categoricamente la notizia.