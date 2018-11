Michele Bravi incidente stradale, morta una donna: le parole di dolore del cantante

Incidente stradale Michele Bravi: il cantante addolorato per la morte di una donna

Michele Bravi ha avuto un incidente stradale. È avvenuto uno scontro tra la sua Bmw – presa in prestito da un car sharing – e una moto di una donna di 60 anni, che non è riuscita a sopravvivere all’impatto. L’incidente è avvenuto a Milano, precisamente nella zona di San Siro, giovedì sera. La donna è morta in ospedale dopo che i medici hanno fatto di tutto per tenerla in vita. Dopo l’incidente, Michele Bravi ha decritto così il suo dolore durante l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: “Sono giorni di profondo dolore. Questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me”.

Michele Bravi si ferma: saltano i due concerti

Il cantante de Il diario degli errori ha deciso di annullare tutti i suoi impegni. Non canterà al live del Teatro Principe di Milano e al concerto fissato per mercoledì a Roma. Michele Bravi non riesce proprio a portare a termine i suoi impegni lavorativi. Lo fa perché è rimasto scosso dalla vicenda e anche per rispetto dei parenti della vittima.

Prossimi chiarimenti sull’incidente di Michele Bravi

“Nel riguardo della sofferenza che si sta vivendo – ha spiegato sempre a Il Corriere della Sera –, non mi sento di affrontare gli impegni presi in precedenza, i concerti, gli incontri e qualsiasi altra attività mi porti ad espormi. Ho bisogno di fare un passo indietro, lasciare che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze. Il silenzio è la forma di rispetto a cui affido tutti i miei pensieri”. La dinamica dei fatti sta venendo meglio chiarita.