Michele Bravi, dopo la lunga assenza, torna ad esibirsi in pubblico: la data

Michele Bravi, dopo un lungo periodo d’assenza, torna ad esibirsi in pubblico

Questa è una notizia che ha fatto la felicità di tutti i fan di Michele Bravi. Dopo un lungo periodo d’assenza, il cantante sta per tornare ad esibirsi e lo farà con un concerto intimo, un bellissimo appuntamento sicuramente da non perdere. Michele Bravi è la dimostrazione che rinascere si può. Lui, che purtroppo ha dovuto attraversare un momento non facile, piano piano sta tornando a quella che era la sua vita. Far ciò non è sicuramente semplice, ma il giovane artista ha deciso finalmente di rompere il grande silenzio in cui si era rifugiato perché, come ha rivelato a Il Corriere, sono state le persone che in questo periodo gli sono state vicine a chiedergli di tornare alla realtà. Lui, che dei suoi cari si fida ciecamente, ha deciso di fare la cosa più che giusta ed ha ascoltato i loro consigli. E ora per Michele è arrivato il momento di ritrovare il contatto anche i suoi fan, che gli hanno sempre dimostrato la loro vicinanza ed hanno atteso il suo ritorno.

Michele Bravi, ecco quando si esibirà e dove si terrà l’evento

L’annuncio è stato dato sui profili social del cantante. Michele Bravi si esibirà sabato 19 Ottobre in un concerto intimo, piano e voce, sul palco del Teatro San Babila di Milano. La notizia ha fatto la felicità dei suoi fan e non solo. Sotto il post pubblicato su Instagram si possono leggere tantissimi commenti ricchi di gioia e complimenti rivolti al cantante e alla forza che sta dimostrando. In tanti si sono anche commossi ed hanno promesso a Michele che faranno di tutto pur di raggiungere Milano per assistere al suo concerto. Insomma, l’artista ventiquattrenne è davvero tanto, tanto amato. E non c’è modo migliore per rinascere se non avvolti dall’amore e dall’affetto delle persone che ci circondano.

Michele Bravi e il duetto con l’amica Chiara Galiazzo

A dire il vero, Michele sul palco ci è tornato qualche mese fa. La sua grande amica, la cantante Chiara Galiazzo l’ha invitato a duettare con lei sulle note della canzone Grazie di tutto. L’esibizione ha commosso davvero tutti ed è servita al cantante per riavere un contatto con il pubblico. Ora però finalmente, Michele Bravi avrà un evento tutto suo dove potrà essere avvolto, ancora una volta, dal grande affetto dei suoi fan.