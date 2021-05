Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti: dieci anni d’amore e non sentirli. Forse non tutti sanno che Filippo Sartori e Arianna Landi di Un posto al sole sono una coppia nella vita di tutti i giorni. I due attori si sono conosciuti nel 2010 grazie alla soap di Rai Tre e da allora non si sono più lasciati. In un decennio hanno messo su famiglia – con la nascita delle figlie Viola Belle e Sole – e sono convolati a nozze non una bensì due volte.

In una intervista al settimanale Nuovo Tv Michelangelo Tommaso ha spiegato perché ha deciso di sposare due volte la collega Samanta Piccinetti:

“All’inizio l’idea di un matrimonio in grande ci spaventava, quindi siamo andati per gradi, che è un po’ la cifra distintiva della nostra storia. Ci siamo detti ‘sì’ per la prima volta con un matrimonio civile, solo con genitori e fratelli, il 26 marzo 2017. È stata una giornata così bella che abbiamo sentito il desiderio di condividerla di nuovo allargando gli inviti. E così il 29 luglio dello stesso anno abbiamo celebrato le nozze religiose in Toscana anche con gli amici”

Michelangelo Tommaso ha rivelato alla rivista edita da Cairo Editore che risposerebbe altre mille volte Samanta Piccinetti, che è la donna della sua vita, quella che ha cambiato in meglio la sua esistenza.

Così tanto che l’attore di Un posto al sole è addirittura pronto per il terzo figlio anche se la Piccinetti è più titubante dopo aver vissuto due gravidanze.

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti insieme grazie a Un posto al sole

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti si sono conosciuti nel 2009 sul set di Un posto al sole. Lui era rientrato per qualche giorno dopo una lunga assenza. Michelangelo l’ha vista parlare con un lorfo collega, Davide Devenuto (compagno di Serena Rossi), e ha subito provato un certo interesse per Samanta.

La svolta è però avvenuta nel 2010, quando Michelangelo Tommaso ha ricominciato a recitare a pieno ritmo nella soap opera Rai. All’epoca era single e telefonava spesso a Samanta: prima di innamorarsi i due sono stati a lungo amici. Il primo bacio è infatti arrivato solo nella primavera del 2011, in una pausa delle riprese sul set.

Per circa un anno Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti hanno tenuto segreta la loro relazione: un modo per proteggere la loro storia e testare i loro sentimenti. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2014 a Londra. Prima di diventare marito e moglie c’è voluto diverso tempo perché nel 2015 è nata la primogenita Sole.