Michelangelo di Amici 19 è fidanzato con Emily: il dettaglio che non sfugge

Michelangelo Vizzini fidanzato, il cantante di Amici 19 è innamoratissimo della sua dolce metà

Michelangelo Vizzini di Amici 19 è fidanzato, e anche innamoratissimo! Il cantante è stato protagonista del daytime di oggi su Real Time e ai fan non è sfuggito un dettaglio molto importante. Michelangelo ha parlato con Rudy Zerbi, che ha tentato di capire la natura del suo blocco. Lui ha spiegato di essere molto timido e che nel contesto di Amici di Maria De Filippi lo è ancora di più. Questo però gli impedisce di farsi conoscere e di esprimere tutto sé stesso attraverso la musica, a discapito delle sue esibizioni. A lungo andare potrebbe essere un problema, ma lui ha tutte le intenzioni di reagire e di sbloccarsi. E lo farà anche grazie alla sua fidanzata Emily, ne siamo certi!

Amici 19, Michelangelo Vizzini e la fidanzata Emily: il dettaglio durante il daytime

Dopo la puntata del daytime di Amici molti si saranno riversati su Instagram per scoprire se Michelangelo di Amici è fidanzato. Il motivo? Dopo il confronto con Zerbi, il giovane ha portato le mani al viso e sarebbe stato impossibile non notare che indossa una fedina all’anulare destro. Non è sposato, ma è di sicuro una fedina di fidanzamento. E infatti Michelangelo è fidanzato con Emily, di cui c’è traccia ovunque sul profilo Instagram del cantante di Amici 19. Stanno insieme da due anni, un traguardo festeggiato pochi giorni fa e dunque prima di iniziare l’avventura nel talent show. Lui è molto innamorato e romantico! Questa è una delle tante frasi dedicate alla fidanzata: “Ti amo con un amore che è più dell’amore”.

Michelangelo Amici, la fidanzata si chiama Emily: stanno insieme da due anni

In occasione dei due anni insieme, invece, Michelangelo Vizzini di Amici ha scritto una dedica più lunga alla sua fidanzata Emily. Ecco le sue parole: “Guardaci, siamo io e te e nient’altro. Ancora ti vedo nel corridoio di scuola, quel novembre del 2017 quando eravamo così piccoli, senza sapere nemmeno a cosa saremo andati incontro. Tu timidissima e io insieme a te, non ho mai provato un sentimento più puro di questo, stiamo crescendo insieme, e ci stiamo vivendo giorno per giorno. Mi sei sempre stata affianco e so di non essere mai solo, perché la mia vita ormai la vivo in due. Grazie per essere semplicemente tu”.