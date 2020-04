Michela Persico e Rugani di nuovo insieme dopo il Coronavirus

Daniele Rugani e la fidanzata Michela Persico: guariti dal Coronavirus

È finito l’incubo di Daniele Rugani e Michela Persico. La coppia è stata costretta a separasi nell’ultimo periodo per via del Covid-19. Lui in isolamento in un albergo messo a disposizione dalla Juventus, lei nella loro casa torinese con gli adorati animali domestici. E per di più incinta: la conduttrice sportiva è infatti in attesa del primo figlio. Le ansie e le paure sono quindi raddoppiate ma per fortuna tutto è finito per il meglio. Come annunciato dalla società bianconera, il difensore ha sconfitto il Coronavirus e a quanto pare lo stesso è accaduto alla sua fidanzata. La prova è arrivata via Instagram, dove lo sportivo ha postato proprio uno scatto con Michela e una dolce dedica al figlio che nascerà entro la fine dell’anno.

Le dolci parole di Daniele Rugani per Michela Persico e il figlio in arrivo

“Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme“, ha scritto Daniele Rugani su Instagram. Uno scatto dolce e tenero con la simpatica Michela Persico – che potete ammirare a corredo di questo articolo – che ha subito fatto incetta di like e commenti.

È guarito anche Matuidi, altro calciatore della Juventus

Non solo Daniele Rugani, nelle ultime ore ha ottenuto un tampone negativo pure un altro giocatore della Juventus: il centrocampista francese Blaise Matuidi.