Come sta oggi Michela Persico, la fidanzata del calciatore Rugani: la conduttrice tv ha il Coronavirus ed è incinta

Continua l’incubo di Michela Persico, la fidanzata del calciatore Daniele Rugani. In collegamento a Live-Non è la d’Urso la giovane conduttrice tv ha ammesso di essere ancora positiva al Coronavirus. Nonostante i sintomi lievi e il lungo tempo trascorso, la 29enne ha ancora il Covid-19. Dunque continua la sua quarantena in completo isolamento: la Persico è a casa, da sola, con i suoi animali domestici mentre il compagno sta trascorrendo questo difficile momento in un hotel messo a disposizione dalla Juventus.

Michela Persico e Daniele Rugani ancora lontani per colpa del Covid-19

“Sono ancora positiva al Coronavirus. La mia quarantena in completo isolamento continua. Io e Daniele dovremo stare ancora un mesetto distanti”, ha spiegato Michela Persico a Barbara d’Urso. La giovane è al quarto mese di gravidanza e dopo lo spavento iniziale ha ottenuto delle notizie rassicuranti. “Mi hanno detto che gli esami della gravidanza prenotati da tempo come il dna fetale, che individua eventuali malformazioni nel bambino, si possono fare a domicilio. La clinica alla quale mi sono rivolta non ha però questa possibilità. Ma visto che sono una mamma giovane mi hanno detto che sono meno a rischio quindi sono più tranquilla”, ha aggiunto.

Primo figlio in arrivo per Michela Persico e Daniele Rugani

Michela Persico e Rugani sono in attesa del primo figlio. I due stanno insieme dal 2016: si sono conosciuti grazie allo sport. Michela ha lavorato a lungo come conduttrice sportiva e complice un servizio di calcio ha incontrato Daniele.