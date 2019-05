Michael Terlizzi incredulo: Iva Zanicchi gli offre un lavoro in diretta

La proposta di Iva Zanicchi a Michael Terlizzi durante la diretta del Grande Fratello

Grande sorpresa per Michael Terlizzi durante la settima puntata del Grande Fratello 16. Il figlio di Franco, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha ricevuto un lavoro in diretta tv da Iva Zanicchi. L’opinionista di Barbara d’Urso ha annunciato, con la collaborazione dell’amico e collega Cristiano Malgioglio, che il gieffino sarà il protagonista del suo prossimo videoclip musicale. La cantante non ha rivelato di più ma la notizia ha lasciato senza parole Terlizzi. Zia Malgy ha aggiunto che voleva ingaggiare il fotomodello anche per il suo ultimo video – Dolceamaro – ma che la permanenza forzata nella Casa più spiata d’Italia non glielo ha permesso. Il 30enne si è detto lusingato dai complimenti di Iva e Cristiano e ha accettato con gioia la proposta lavorativa.

Il consiglio di Cristiano Malgioglio per Michael Terlizzi

Nel corso della puntata del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio ha invitato Michael Terlizzi a farsi meno problemi e a vivere con maggiore serenità l’esperienza nel reality show. Nelle ultime settimane, forse complici le tante nomination, il giovane ha mostrato parecchia incertezza e tante titubanze.

Michael Terlizzi troppo teso al Grande Fratello 16

“Innamorati di una donna, fai qualcosa”, ha sottolineato Malgioglio. Lo stesso monito è arrivato in studio da Cristian Imparato, ex gieffino di questa edizione, che ha stretto un buon rapporto con Terlizzi.