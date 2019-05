Michael Terlizzi, crisi improvvisa: Kikó furioso, Imparato interviene da lontano

Grande Fratello 2019, Michael Terlizzi in lacrime

Lo sfogo di Michael Terlizzi farà molto parlare nella prossima diretta del Grande Fratello 2019 perché nessuno si aspettava che il figlio di Franco, tanto amato per la sua educazione e per la sensibilità che ha mostrato in varie occasioni, avrebbe avuto questo sfogo improvviso. Di cosa parliamo esattamente? Oggi il concorrente del Gf si è appartato a piangere per motivi che non ha saputo spiegare subito; a notarlo è stato Kikó Nalli che ha cercato di farlo riflettere sul fatto che manca poco tempo alla fine del reality show e che deve sconfiggere una volta per tutte queste sue inspiegabili insicurezze.

Lo sfogo di Michael e la reazione di Kikó Nalli

“Sto avendo un crollo – queste le parole di Michael in confessionale – perché è un po’ che stiamo chiusi”. “Vorrei capire – così invece si è espresso Kikó – come poterlo aiutare ad arrivare fino in fondo con serenità. Io non riesco a tirargli fuori la bellezza che ha…”. “Non ce la faccio – ha aggiunto Terlizzi dopo –, ti giuro… non sono un frignone, non so cosa mi succede. Mi sento schiacciato. Ho 32 anni ma mi manca la mia famiglia”. Kikó ha capito subito lo stato d’animo del suo amico: “Non vive sereno e questa cosa mi fa solamente male”. Tanto affetto insomma per il piccolo Terlizzi che non si è mai mostrato come il super macho sciupafemmine ma come un ragazzo con tante fragilità, con tutta probabilità alla ricerca di sé stesso in un percorso lungo come quello del reality.

Il messaggio di Cristian Imparato per Michael: “Manchi”

Anche Cristian Imparato, che con Michael ha stretto un rapporto molto forte nonostante i vari screzi, ha scritto su breve post su Instagram in cui mostra tutto il suo affetto nei suoi confronti: “Oggi – queste le parole di Imparato – il mio pensiero va a te! A te che sei ancora per poco tempo distante da me, distante da ogni abbraccio e da ogni tipo di sfogo fatto insieme. Non voglio più vederti triste o vedere che versi anche solo una lacrima. Manchi, M.”. Non sappiamo se Michael vincerà o meno il reality show ma dai tanti messaggi che leggiamo e dal suo percorso nella Casa del Gf siamo sicuri che lo merita.