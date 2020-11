Michael J. Fox smette di recitare: la malattia sta peggiorando

Michael J. Fox dice addio alla recitazione. A 59 anni l’attore è costretto ad andare in pensione a causa della sua malattia, il morbo di Parkinson. Il divo di Hollywood ha dato l’annuncio nel suo quarto libro di memorie, “No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality”, uscito questa settimana negli Stati Uniti. I sintomi della malattia sono peggiorati e Fox non riesce più a sostenere i ritmi di un set cinematografico o televisivo.

“Comincio ad avere difficoltà a pronunciare le parole e a ripeterle di seguito, ma questa è solo l’ultima increspatura nel lago dei miei problemi. Una giornata di lavoro di 12 ore, memorizzare sette pagine di dialogo sono ormai alle mie spalle, almeno per ora”

Michael J. Fox ha però chiarito nel suo memoir che nella vita mai dire mai e tutto potrebbe cambiare nei prossimi anni. L’attore non ha esitato a definire questa la sua seconda pensione. In realtà Fox era già andato una volta in pensione, sempre per motivi di salute. Nel 2000 ha rinunciato al ruolo di protagonista nella sitcom Spin City per poi fare invece un passo indietro e riprendere con la vita sul set.

Successivamente Michael J. Fox è tornato a recitare in ruoli minori in serie come Scrubs, Rescue Me, The Good Wife, Curb Your Enthusiasm. Tra 2013 e 2014 ha invece lavorato in una serie comica tutta sua intitolata The Michael J. Fox Show.

La malattia di Michael J. Fox

Nel 1991, all’età di 30 anni, a Michael J. Fox è stato diagnosticata una grave forma di Parkinson giovanile. L’attore di Ritorno al futuro ha però parlato della malattia solo a distanza di tempo, più precisamente nel 1998. Dagli anni Novanta Fox lotta in prima fila per la ricerca sperimentale sulle cellule staminali. Nel 2000 la star ha pure creato la Fondazione Michael J. Fox che ha allo scopo di trovare fondi per aiutare la ricerca per la cura del morbo di Parkinson. È una delle associazioni più attive e apprezzate.

La vita privata di Michael J. Fox

Michael j. Fox è sposato dal 1998 con l’attrice Tracy Pollan. I due si sono conosciuti a metà anni Ottanta sul set della sitcom Casa Keaton, dove recitavano la parte di due innamorati. La coppia ha avuto quattro figli ormai grandi: Sam (31 anni), le gemelle Aquinnah e Schuyler (25) e Esmé (19).