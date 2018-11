Michael Bublé si ritira? Il cantante infastidito risponde ufficialmente

Michael Bublé si ritira davvero? Il cantante decide di rispondere ufficialmente

Michael Bublé si ritira dalle scene? Il cantante risponde finalmente a tutti attraverso un’intervista sulla rivista Grazia. In realtà, i fan potranno godere della sua presenza nel mondo della musica ancora per molto tempo. Infatti, Michael smentisce apertamente le ultime notizie al riguardo. Si parla ormai da tanto tempo del ritiro del cantante. Qualche mese fa uscì fuori la notizia del suo addio al mondo della musica, in quanto il tumore del figlio l’aveva devastato. Ebbene la malattia che ha colpito il bambino l’ha sì portato a vivere momenti di grande dolore, ma Michael non è assolutamente pronto a lasciare la scena. Con gli occhi pieni di emozione, Bublé dichiara di essere stato costretto a trascorrere un periodo molto buio insieme alla sua famiglia. Proprio questo forte dolore l’ha portato a riflettere molto sul senso della vita e del suo lavoro. Dopo la malattia del figlio, Michael ammette di vedere tutto diversamente. Non gli interessa neanche più come proseguirà il suo successo nel mondo della musica, ma non ha alcuna intenzione di ritirarsi.

Michael Bublé infastidito per le ultime notizie sul suo ritiro: il nuovo album Love

Michael appare molto infastidito per le ultime notizie sul suo ritiro dal mondo della musica. Il cantante rivela: “Un giornale ha riciclato vecchie notizie e s’è inventato un finto scoop per vendere qualche copia in più”. Bublé definisce tutto questo “un’operazione di pessimo gusto”. Ed ecco che smentisce apertamente il suo ritiro: “Invece io sono qui per restare perché amo il mio lavoro, la musica, il contatto con la gente.” Michael annuncia di essere tornato e l’anno prossimo andrà anche in tour negli Stati Uniti. Ora si sta preparando all’uscita del suo nuovo album Love, che verrà ufficialmente pubblicato domani 16 novembre.

Michael Bublé, il nuovo album Love dedicato all’amore che prova per il figlio

Il nuovo album di Bublé si chiama Love e vede un semplice cuoricino rosso in copertina. Ma per il cantante non si tratta di un “semplice cuoricino”. Quel cuore, infatti, rappresenta tutto l’amore che ha ritrovato con la malattia del figlio Noah. Ora il bambino fortunatamente sta bene, ma proprio grazie a lui Michael è riuscito a comprendere quali sono le cose importanti della vita.