Micaela Ramazzotti a Belve sull’ex Paolo Virzì: “Ero disprezzata, ho speso un botto di soldi per il divorzio”

Stasera martedì 7 aprile comincerà una nuova stagione di Belve, condotta nuovamente da Francesca Fagnani. Nella prima puntata, tra gli ospiti, siederà dinanzi alla padrona di casa Micaela Ramazzotti, attrice di grandi successi cinematografici e televisivi. Tra gli argomenti più scottanti, si toccherà la fine del suo matrimonio con Paolo Virzì, dal quale ebbe due figli, Jacopo e Anna.

Micaela Ramazzotti a Belve: “Ho passato momenti bui”

Uno dei capitoli più chiacchierati della sua vita privata, ma anche tra i più dolorosi: la storia d’amore con Paolo Virzì. Una coppia finita al centro del gossip per violenti litigi e accuse reciproche. Si ripercorre quel periodo, insieme alla conduttrice, parlando di un magone, una profonda tristezza la cui origine nasce dalla “mancanza d’amore, l’essere disprezzata“. Per tal motivo, l’attrice si confida in questi termini: “Ho passato momenti bui“.

Tuttavia, tra i momenti più attesi della serata, colpisce una vecchia intervista del noto regista nella quale fece intendere di averla sposata anche per convincerla ad assumere il ruolo di protagonista nel film La Prima Cosa Bella. Dinanzi a una simile dichiarazione, Micaela Ramazzotti risponde con sincerità, andando dritta al punto: “Quel film lo avrei fatto lo stesso, ma non c’era bisogno di sposarmi per finta! Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio“.

Infine, l’attenzione si sposta poi sulla ricostruzione di quella furiosa lite al ristorante con l’ex marito che ha visto, persino, il coinvolgimento delle forze dell’ordine per tranquillizzare gli animi. Oggi l’attrice è felicemente fidanzata con il personal trainer Claudio Pallitto, conosciutisi sul set di Felicità nel 2022, quando ancora era legata a Paolo Virzì. Sarebbero pronti per il grande passo, ma: “Non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno“.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: come si sono conosciuti

Un colpo di fulmine nel 2007 sul set di Tutta la Vita Davanti: lei attrice, lui regista. Due anni dopo convolano a nozze a Livorno, città natale di lui. Dopodiché arrivano i figli, Jacopo e Anna, rispettivamente nel 2010 e nel 2013. Circa dieci anni dopo, sopraggiunge la prima crisi di coppia e la volontà di separarsi. Una rottura causata dalla distanza, per motivi professionali, così riportano fonti vicine alla coppia stessa nonché amici comuni, attraverso dichiarazioni rilasciate all’ANSA.

Un latente ritorno di fiamma nell’estate del 2019, testimoniato anche dai social, fino a giungere nuovamente al capolinea, questa volta per sempre – secondo la precisa cronistoria riportata da Vanity Fair.

Retroscena dello scontro al ristorante

Giugno 2024, Roma, piazza Albania. Micaela Ramazzotti era seduta al tavolo di un ristorante con il nuovo compagno e la figlia Anna mentre Paolo Virzì passeggiava su Viale Aventino con i figli Jacopo e Ottavia – quest’ultima avuta da una precedente relazione. Una volta incontrati, dopo lo scambio dei saluti, sono volati insulti e qualche spintone. I toni erano accesi, tanto da spaventare gli altri clienti del locale. Il titolare pare abbia tentato di riportare la calma, chiedendo di abbassare la voce, ma senza successo.

Morsi, sputi e parole forti, questa è stata la ricostruzione riportata da La Stampa. Una situazione degenerata, da richiedere necessariamente l’intervento dei carabinieri e l’ambulanza. Micaela e Claudio si sono rifiutati di sottoporsi ai controlli mentre Paolo ha dovuto lasciarsi medicare per qualche graffio riportato sul braccio. Diverse le versioni dei fatti accaduti, riportate dai diretti interessati, oltre ai testimoni pronti a sostenere che la lite sia stata scatenata da un commento di Ottavia Virzì nei riguardi di Claudio Pallitto, tale da suscitare così la furia dell’attrice.