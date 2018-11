Mezzogiorno in famiglia, tagliato Marcello Cirillo: ecco cosa è successo

Mezzogiorno in Famiglia: viene tagliato il pezzo in cui si nomina Marcello Cirillo

Mezzogiorno in Famiglia, il programma di Michele Guardì che vede protagonisti i comuni d’Italia, condotto quest’anno da Adriana Volpe e Massimiliano Ossini taglia Marcello Cirillo. Si apre infatti il collegamento da Caulonia, il paese in provincia di Reggio Calabria che ha dato i natali a Marcello Cirillo e pare che si sia verificata una presunta censura ai danni di Cirillo, da anni a Rai 2. Ma come sono andati i fatti? L’emittente locale Telemia, grazie ad un filmato amatoriale, fa notare che durante un collegamento pre-registrato l’inviata del programma Claudia Andreatti avrebbe nominato e fatto salutare Cirillo. Questa scena però non è effettivamente andata in onda. Sarà stato un semplice taglio dovuto ai tempi televisivi oppure una scelta del programma della domenica mattina di Michele Guardì?

Adriana Volpe difende sempre Marcello Cirillo

Dunque il nome di Marcello Cirillo durante il collegamento su Rai2 non è stato fatto ma, rientrati in studio Adriana Volpe ha subito salutato il suo collega e amico Marcello. La conduttrice ha ricordato la loro avventura nel programma Pechino Express e sottolineato che Cirillo è proprio natio di Caulonia. La Volpe ha poi tweettato il pezzo della puntata di Mezzogiorno in Famiglia e Marcello Cirillo ha dolcemente commentato con un semplice e sincero: “Grazie Adriana”. In molti stanno pensando che è tutto condotto alle recenti polemiche che hanno coinvolto Cirillo e la stessa Adriana. Infatti subito dopo l’ esclusione del musicista, da I Fatti Vostri, Cirillo non aveva risparmiato frecciatine e critiche nei confronti sia di Giancarlo Magalli che della trasmissione di Rai 2.

I rapporti di Marcello Cirilo con il cast del programma

C’è sempre rispetto e affetto tra i colleghi del programma I Fatti Vostri e Marcello Cirillo non nutre molti rancori. Infatti al collega e musicista Demo Morselli, fa i suoi auguri di buon compleanno in un post sul suo profilo Instagram. I due sono stati nel cast del programma di Rai 2 e hanno stretto un bel rapporto.