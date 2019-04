Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 è a rischio chiusura

Mezzogiorno in famiglia con Adriana Volpe non andrà più in onda?

Brutte notizie per i telespettatori di Mezzogiorno in famiglia. Secondo un’indiscrezione riportata da Tv Blog, lo storico programma di Rai 2 rischia di non andare più in onda il prossimo anno. A quanto pare il nuovo direttore di rete, Carlo Freccero, starebbe pensando di eliminare la trasmissione dal palinsesto del 2019-2020. Sarà vero? Al momento tutto tace: dai diretti interessati non sono ancora arrivate conferme o eventuali smentite. Non è escluso che lo show venga semplicemente ridimensionato, come accadrà a Detto Fatto e I Fatti Vostri, altri format che qualche mese fa erano a rischio chiusura.

Mezzogiorno in famiglia non andrà più in onda su Rai 2?

Oltre a Blogo, la notizia sulla probabile chiusura di Mezzogiorno in famiglia è riportata anche da Il Fatto Quotidiano. Sul sito si legge: “L’intenzione del direttore di Rai 2 sarebbe proprio quella della cancellazione dopo venticinque anni per spostare il budget nella fascia serale, al momento però non ci sarebbe l’ufficialità perché Freccero sarebbe concentrato sui palinsesti estivi”.

Mezzogiorno in famiglia è condotto quest’anno da Adriana Volpe

Mezzogiorno in famiglia conquista ogni weekend il 10% di share. Quest’anno lo show è condotto da Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia.