Mercedesz Henger: nuovo lavoro e sacrificio d’amore per Lucas

Ultime news su Mercedesz Henger e Lucas Peracchi

Periodo magico per Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicci ha trovato un nuovo lavoro: è stata scelta per il progetto teatrale La sirenetta-Il ritorno di Ariel. Si tratta di un musical che partirà il prossimo ottobre e vedrà Mercedesz dilettarsi tra ballo, canto e recitazione. Per la 27enne si tratta della sua prima esperienza teatrale: un’opportunità grossa e stimolante che permetterà alla giovane di mostrare finalmente tutto il suo talento. Nell’attesa la Henger continuerà a portare avanti la sua attività di opinionista nel salotto di Barbara d’Urso ma pure quella di web influencer su Instagram, dove è seguita da più di 500 mila follower.

Come procede la storia d’amore tra Lucas e Mercedesz

I successi nel lavoro vanno a braccetto con quelli privati per Mercedesz Henger. Di recente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è andata a convivere con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne. Una scelta non facile che ha incluso un grosso sacrificio d’amore per Mercedesz: la soubrette ha lasciato Roma per andare a vivere in provincia di Piacenza, dove il fidanzato è nato e cresciuto. “Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato. Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro”, ha spiegato Mercedesz al settimanale Vero.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger felici insieme

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger stanno insieme da un anno. Per la ragazza si tratta del primo amore famoso: in passato ha amato solo persone sconosciute al grande pubblico. Peracchi, dal canto suo, ha invece avuto prima una breve relazione con Paola Caruso e poi ha divorziato dalla modella Silvia. Oggi Lucas è felice accanto alla Henger e ha un ottimo rapporto con tutta la sua famiglia, in primis con la suocera Eva.