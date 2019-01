Mercedesz Henger farebbe l’ex lavoro di mamma Eva? La lunga risposta

Mercedesz Henger farebbe l’ex lavoro di mamma Eva? La fidanzata di Lucas Peracchi ha dato una lunga risposta alla domanda

Mercedesz Henger continua la sua dolce e felice love story nelle braccia dell’ex tronista Lucas Peracchi, accolto in famiglia anche da mamma Eva in maniera calorosa. A proposito dell’ex attrice ungherese. Alcuni fan hanno chiesto alla figlia se un giorno potrebbe mai prendere le sue orme, tentanto il percorso attoriale nel cinema per adulti. La domanda è stata posta in maniera equilibrata e non offensiva, cosa che ha spinto Mercedesz a dare una lunga e approfondita risposta su ciò che ha intenzione di fare in tal senso e su ciò che pensa dell’attività svolta dalla madre in passato.

“Questo tipo di foto le faccio perché mi va e perché non mi vedo come riflesso del passato di mia madre”

“Assolutamente no”, esordisce Mercedesz tra le sue Instagram Stories, escludendo categoricamente di poter un giorno indirizzarsi verso il lavoro che ha reso nota mamma Eva. “Non ho problemi a fare foto un po’ così (riferendosi a uno scatto in intimo, ndr), ma non farei mai quello che ha fatto lei – riflette la ragazza 27enne -; è stata una sua scelta e non gliela rinfaccerei mai. Però non fa per me. Questo tipo di foto le faccio perché mi va e perché non mi vedo come riflesso del passato di mia madre. Poi, come mi vedono gli altri sono fatti loro”. Mercedesz infine chiosa: “Non baserò le mie decisioni sulle opinioni degli haters”.

Lucas Peracchi e Mercedesz: la storia è sbocciata la scorsa estate

Mercedesz Henger sta vivendo un fortunato periodo sentimentale, grazie alla relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. I due hanno ‘preso il volo’ la scorsa estate, dopo aver approfondito la loro conoscenza ad un evento a Capri, dove erano presenti entrambi. Da quel momento (erano gli inizi di giugno), non si sono più separati un attimo. La passione scoppiata è stata irrefrenabile e lo è tuttora, visto che la coppia non sembra conoscere né crisi, né battute d’arresto di alcun genere.