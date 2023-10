Mercante in fiera, Codegoni pesca le “corna”: reazione da applausi

Quando la casualità lascia letteralmente di stucco. A Il Mercante in Fiera, programma preserale di Rai Due condotto da Pino Insegno, si è cominciato a chiamare degli ospiti vip, così da tentare di risollevare un poco gli ascolti fino ad ora disastrosi. Nella puntata in onda mercoledì 18 ottobre in studio è sbarcata Sophie Codegoni ed ecco che è scattato il primo momento memorabile, se così si può dire, della trasmissione.

Mentre era impegnata nel gioco, la neo mamma, fresca della rumorosissima rottura sentimentale con Alessandro Basciano (lei lo ha accusato di averla tradita diverse volte, addirittura quando era incinta), cosa mai avrebbe potuto pescare? Naturalmente la carta delle “corna”. E infatti, tac, ecco la pescata. Pino Insegno le ha chiesto: “Qual è la carta che ti racconta di più Sophie?”. Lei ha risposto in modo convinto, tentando anche di sdrammatizzare riferendosi alla sua situazione personale, che è assai delicata: “Le corna! Perché sono scaramantiche e penso che me le terrò fino alle fine”.

La scelta dell’ex tronista di tenere la carta delle “corna” fino alla fine, purtroppo, non ha pagato in quanto è stata la prima concorrente a dover alzare bandiera bianca e quindi a essere eliminata dal gioco (gli altri tre personaggi che hanno giocato sono Pierpaolo Pretelli, arrivato fino in fondo, e Roberta Volpe).

Social, tutti con Sophie Codegoni: pioggia di elogi

Sui social, non appena Sophie si è imbattuta nelle “corna”, sono piovuti tantissimi commenti. Quasi tutti hanno elogiato la giovane madre per aver mostrato di essere capace di prendersi in giro e auto ironizzare anche nei momenti di difficoltà. E di difficoltà non ne ha poche.

La delicata situazione con Alessandro Basciano

Per chi non lo sapesse, sabato scorso, a Verissimo, la Codegoni ha raccontato di essere stata tradita ripetutamente e di essere stata sminuita come donna dall’ex compagno. Basciano ha chiesto il diritto di replica a Silvia Toffanin (al momento tutto tace in quei di Verissimo).

La situazione è alquanto delicata e complessa in quanto Basciano e Sophie hanno avuto una figlia, Celine Blue, nei mesi scorsi. L’ex tronista ha confidato alla Toffanin di non avere nessuna intenzione di tornare assieme al deejay.