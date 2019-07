Mentana interrompe il tg: incendio negli studi di La7

Fuoco negli studi di La 7: Enrico Mentana interrompe il telegiornale

Paura per il giornalista Enrico Mentana e i suoi fedeli collaboratori. Qualche ora fa il conduttore è stato costretto a sospendere il tg delle 20 per via di un incendio divampato negli studi di La7, situati in via Umberto Novaro a Roma. All’improvviso c’è stata l’interruzione di uno dei servizi previsti e Mentana è stato costretto a sospendere l’edizione serale del telegiornale. O meglio a cambiare lo studio per evitare il peggio. “Concludo il tg in un altro studio, fiamme permettendo”, ha detto il mezzo busto al suo pubblico. Mentana si è così trasferito nello studio di In Onda, la trasmissione dell’access condotta da Luca Telese e David Parenzo, in onda subito dopo la fascia dedicata al telegiornale.

Enrico Mentana costretto a cambiare studio durante il tg

“Ci vediamo domani sera, fiamme permettendo. Non è uno scherzo”, ha dichiarato alla fine Enrico Mentana, facendo così una dovuta precisazione sulla vicenda. La programmazione di La7 non ha subito variazioni, ma attraverso i social network la rete di Urbano Cairo ha chiarito che sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio. Incendio le cui cause sono al momento sconosciute.

Cosa hanno detto i vigili del fuoco sull’incendio a La 7

In base a quanto riferito dai vigili del Fuoco – come fa sapere Il fatto quotidiano – ha preso fuoco la parte superiore del tetto, probabilmente la guaina, dove sono in corso alcuni lavori di riparazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’incendio.