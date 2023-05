Mengoni, l’outfit a CTCF è spiazzante: imbarazzo, Fazio basito

Durante l’ultima puntata in Rai di Che tempo che fa, Marco Mengoni si è presentato con un outfit che non è passato inosservato

Questa sera, 28 maggio, Marco Mengoni è stato ospite all’ultima puntata di Che Tempo che Fa sulla Rai. Una vera e propria chiusura di un cerchio quella di Fabio Fazio, che ha avuto con sé in questo addio colui che ha definito il “suo Marco”, a cui ha ridato un nuovo successo con la vittoria del Festival di Sanremo del 2013 con la canzone “L’Essenziale”. Il cantante è venuto a presentare il suo nuovo singolo estivo, “Pazza Musica”, che è uscito su tutte le piattaforme musicali lo scorso 26 maggio. Ma, ad attirare maggiormente l’attenzione del pubblico è stato l’outfit sfoggiato da Mengoni per l’occasione.

Marco Mengoni: il suo outfit lascia tutti a bocca aperta

La voce di “Due vite”, infatti, si è presentato con un completo composto da camicia e cravatta con una giacca abbinati con un pantalone decisamente corto, che gli arrivava leggermente sopra le ginocchia. Un look che non è passato inosservato neanche allo stesso Fabio Fazio, che è rimasto subito spiazzato alla vista degli inusuali shorts del quarto classificato all’Eurovision. Dopodiché, il conduttore ha iniziato a presentare Marco, che ha promosso il suo nuovo tour estivo. Inoltre, il romano ha anche confessato di essersi quasi commosso a sentire le parole di Fazio sul suo addio alla Rai, specificando come anche per lui si tratta della fine di una storia di cui, in qualche modo ha fatto parte.

Spazio, poi, all’esplosiva esibizione Elodie. Dopo la performance, i due si sono fermati per una breve intervista, durante la quale l’attenzione è ricaduta ancora una volta sull’outfit di Mengoni. A un certo punto, mentre Marco era seduto al fianco di Elodie e in posa rilassata, pare che qualcuno del pubblico abbia intravisto qualcosa di ‘intimo‘. Fazio infatti si è fermato e, non avendo ben compreso cosa fosse successo, ha chiesto: “Si vedono? Cosa? Ok...”. Il cantante, imbarazzato, ha quindi accavallato le gambe come solitamente fanno le signore. Non si è ben capito che cosa si sia visto. Forse si è trattato semplicemente di una battuta. Chissà…