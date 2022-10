Memo Remigi riceve il Tapiro d’oro: “Temo che in Rai sia finito”

Memo Remigi è stato raggiunto da Striscia la notizia dopo la bufera scoppiata in Rai. Il cantante è stato cacciato dal programma Oggi è un altro giorno per aver palpeggiato il sedere della collega Jessica Morlacchi. Per questo motivo ha ricevuto il Tapiro d’oro. L’artista 84enne, che in passto è stato legato a Barbara d’Urso, ha chiesto pubblicamente scusa a tutti.

Memo Remigi e le parole a Striscia la notizia

A Striscia la notizia Memo Remigi ha affermato piuttosto provato mentre riceveva il Tapiro d’oro con sopra il peluche di un polipo:

“Più che un Tapiro questo potrei definirlo un Tapirlo, perché mi sento davvero un pirla! Mi scuso con Jessica, con Serena Bortone, con la Rai e anche con il pubblico che mi ha sempre seguito con grande affetto e gratitudine. Mi sono sempre comportato in maniera pulita, ma stavolta ho commesso un grave errore: è stato un gioco tra amici venuto male”

“Che gioco è toccare il culo a una persona?”, ha chiesto l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli. Memo Remigi ha spiegato: “A volte porta fortuna, ma non questa volta. Non parlerei più di questa vicenda“. Poi ha aggiunto: “Temo che in Rai sia finito. Spero di fare qualche altra cosa, magari scrivere un libro. Di cose belle ne avevo in programma ma ora sono tutte troncate”.

In questa stagione televisiva Memo Remigi è stato protagonista su Rai Due a Nudi per la vita mentre lo scorso anno è stato uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Memo Remigi cacciato da Oggi è un altro giorno e dalla Rai

Venerdì 21 ottobre, Serena Bortone aveva aperto il collegamento dallo studio del programma di Oggi è un altro giorno per fare il consueto lancio con il cast degli “affetti stabili” sui temi della puntata. Le telecamere hanno stretto sul mezzo busto della conduttrice mentre sullo sfondo si intravedevano Memo Remigi e Jessica Morlacchi.

All’occhio attento dei telespettatori non è sfuggita la mano del cantautore che dal fianco della Morlacchi è scivolata sul fondoschiena della cantante dei Gazosa, che lo ha bloccato dandogli uno schiaffetto sulla mano, rimettendogliela poi a posto sul suo fianco.

Jessica Morlacchi ha ricevuto l’immediata solidarietà di dirigenti e responsabili e del gruppo di lavoro, capitanato da Serena Bortone. Memo Remigi è stato allontanato dalla trasmissione in gran segreto: la verità è venuta a galla solo in un secondo momento, quando Striscia la notizia ha diffuso il filmato.

Inizialmente Memo Remigi ha provato a minimizzare l’accaduto, poi ha chiesto scusa a Jessica Morlacchi e a tutta la produzione per il suo scherzo mal riuscito. Contro il cantante, ex fiamma di Barbara d’Urso, si è scagliata contro pure Anna Pettinelli.