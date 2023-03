Melita Toniolo di nuovo single ammette: “Tornare in tv è difficile”

Melita Toniolo è di nuovo single. La modella, influencer e soubrette ha annunciato sulle pagine del settimanale Diva e Donna la rottura dallo storico compagno Andrea Viganò, conosciuto anche con il nome d’arte di Pistillo. I due si sono detti addio dopo otto anni e un figlio insieme, Daniel, che oggi ha quasi sei anni.

Ignoti i motivi della rottura ma l’ex concorrente del Grande Fratello ha precisato che cerca di andare d’accordo con il comico per il bene del bambino, che è legato ad entrambi i genitori. Sui social network, intanto, sono sparite tutte le foto di coppia.

Melita Toniolo è tornata single: con Andrea Viganò è finita

“Con Andrea cerchiamo di essere collaborativi per il bene di Daniel”, ha fatto sapere Melita Toniolo, che da tempo è lontana dal piccolo schermo. Salvo qualche piccola ospitata, come quella a Detto Fatto, l’ultimo ruolo di rilievo risale al 2020, quando ha fatto parte dei cento giurati di All together now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e in onda su Canale 5.

“Mi piacerebbe tornare in tv ma essendo cambiato un po’ tutto faccio fatica a trovare il posto, ma mai dire mai”, ha spiegato Melita Toniolo, che dopo la popolarità raggiunta al Grande Fratello nel 2007 (dove ha fatto chiacchierare anche per la sua love story con Alessandro Tersigni, oggi attore di successo e star de Il Paradiso delle Signore) si è reinventata come influencer e conduttrice di eventi dal vivo.

Cosa fa oggi Melita Toniolo del Grande Fratello

Lontana dalla televisione da ormai tre anni Melita Toniolo si divide oggi tra social network, eventi e shooting fotografici. A tal proposito ha dichiarato sempre alla rivista edita da Cairo Editore:

“Il lavoro che amo da sempre sono i live, gli eventi che conduco. Lì davvero riesco ad essere me stessa e per me è un grande traguardo. Il mio sogno è lavorare in radio, magari con qualche programma comico. Credo di aver fatto una bella palestra in questo ambito e mi pare che sia nelle mie corde. Incrocio le dita, sto facendo alcuni provini”

Il ruolo più bello è sicuramente quello di mamma: Melita Toniolo si è detta molto presente e attenta nei confronti del piccolo Daniel, che ha sicuramente stravolto e migliorato la sua vita. Per il futuro, quando magari il figlio sarà più grande, Melita non esclude la possibilità di tornare nella natia Treviso, dove rientra spesso perché molto legata alla sua famiglia e alle sue origini. Per motivi lavorati, però, ora continua a vivere a Milano, dove si è trasferita in seguito al successo del reality show Mediaset.