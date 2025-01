Melissa Satta in ospedale: “KO”. Cosa è successo all’ex velina

Melissa Satta ha fatto preoccupare migliaia di follower che la seguono sui social con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Ig attraverso cui si è mostrata distrutta in ospedale. Secondo quanto riferito dalla showgirl, non si tratta di un evento grave ma, senza dubbio, le ultime ore non sono state facili.

Cosa è successo a Melissa Satta

Secondo quanto si evince dalla foto pubblicata da Melissa Satta, l’ex velina starebbe vivendo una brutta influenza. Le sue condizioni sono così instabili che è stata costretta a raggiungere l’ospedale a lei più vicino per farsi aiutare. “Oggi sono un po’ KO”, ha scritto nella storia pubblicata su Ig che ha destato preoccupazione e ansia tra i follower che da anni la seguono e supportano in ogni situazione.

Come sta adesso

Non vi sono ulteriori notizie sullo stato di salute della Satta ma vi sono buone probabilità che la terapia fatta in ospedale a base di ozono, arnica e glutatione abbia fatto effetto. Infatti, poco dopo la foto da malata, l’ex velina ha condiviso un altro scatto in un negozio dove appare meglio.

Ultime notizie su Melissa Satta

Mentre Melissa Satta condivide con i fan la foto in ospedale, sul web non si parla d’altro che della sua vita sentimentale. Oggi la showgirl è fidanzata con Carlo Gussalli Berretta, ex di Giulia De Lellis, eppure, il suo nome viene ancora collegato a Matteo Berrettini. I due sono stati insieme per qualche tempo e la fine della loro relazione avrebbe contribuito a fare vivere al tennista un periodo di depressione.

Le rivelazioni fatte dallo sportivo hanno destato rabbia nei confronti dell’ex velina che ha risposto prontamente, affermando di non essere una mangiauomini. “Sono una donna normale, che ama stare in tuta e leggins. Ma quando mi definiscono sex addicted o dicono che Matteo perdeva le partite per colpa mia, non ci sto”, ha spiegato in una delle sue ultime interviste.

Dunque, continua la diatriba tra i due ex anche se ognuno ha preso la sua strada. Carlo Berretta sembra averle fatto tornare il sorriso ed i due si mostrano felici insieme nonostante la differenza di età e la presenza del figlio della showgirl.

Inoltre, Satta è tornata in televisione nel programma Vip al tappeto, un game show disponibile su Amazon Prime Video. Sui social è molto seguita e sono tanti i follower che la supportano e sostengono in ogni situazione, condividendo con lei tutto l’affetto nei suoi confronti.