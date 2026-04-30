Melissa Satta e Carlo Beretta cercano una casa più grande, ecco come ha reagito la madre di lui

Su di loro nemmeno una nuvola, canterebbe Pupo, riferendosi a Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, coppia sempre più solida e affiatata al punto che, come rivelato dal settimanale Oggi, starebbero cercando una nuova casa a Milano. Attualmente, quando sono nel capoluogo lombardo, convivono nell’appartamento di lei, che si trova nei pressi dello stadio San Siro. Ora vorrebbero stabilirsi in un’abitazione più ampia e avrebbero già iniziato a guardarsi attorno per soddisfare le loro esigenze. Il tutto con il benestare di Umberta Gnutti, la ‘suocera‘ dell’ex velina e madre del giovane rampollo bresciano. Inizialmente si era mormorato che non vedesse di buon occhio la relazione del figlio con la showgirl. Voci poi smentite dai fatti. Anzi la signora Umberta avrebbe instaurato un ottimo rapporto con la 40enne.

Melissa Satta e Carlo Beretta cercano casa a Milano

“Vorrebbero una dimora più ampia. Melissa Satta ha iniziato a visitare una rosa di case di pregio nel quartiere di San Siro”, si legge sul magazine Oggi, che aggiunge che la ricerca di una nuova casa sarebbe il segno che Carlo e Melissa sarebbero anche pronti al grande passo, ossia al matrimonio. La voce circola da tempo. Satta ha inoltre dichiarato che non avrebbe alcun problema a sposarsi per la seconda volta (le prime nozze furono con Kevin Prince Boateng con il quale ha avuto il figlio Maddox). Di recente, a Verissimo, l’ex velina ha anche detto che sarebbe pronta a diventare mamma bis. In altre parole, se Beretta dovesse farle la proposta e/o volesse diventare padre, troverebbe la strada spianata.

Melissa Satta “alleata” con la suocera Umberta Gnutti Beretta

Tornando a Umberta, sempre Oggi ha sostenuto che nella suocera Melissa “ha trovato una grande alleata”. E ancora: “Le due donne sono sempre più in sintonia e il giovane Carlo dipende dalle loro labbra”. Secondo quanto si sussurra negli alti salotti della borghesia milanese e tra alcuni amici della coppia, Umberta considererebbe la nuora una persona seria e impegnata professionalmente, due fattori che la renderebbero orgogliosa.

Si mormora inoltre che tratti già da tempo la compagna del figlio come una di casa e che sia contenta di vedere che Carlo sia sereno al suo fianco. Insomma, le indiscrezioni che volevano Umberta sul piede di guerra con la showgirl sono state spazzate via. Tra l’altro, Melissa è stata inserita in diverse occasioni negli album di famiglia pubblicati sui social dalla suocera, segno che è stata accolta con entusiasmo in casa Gnutti-Beretta.