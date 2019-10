Melissa P. è diventata mamma: primo figlio per la scrittrice

La scrittrice Melissa Panarello è diventata mamma per la prima volta

Fiocco azzurro per Melissa P. La scrittrice diventata famosa da ragazzina con il best seller Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire è diventata mamma per la prima volta. A dare l’annuncio la stessa autrice, che nel 2015 ha vissuto una breve esperienza all’Isola dei Famosi di Canale 5. A 33 anni la siciliana ha dato alla luce il piccolo Cosmo, frutto dell’amore con il compagno Matteo Trevisani, anche lui scrittore. Un’emozione grande, grandissima, che Melissa ha voluto condividere con tutti i suoi fan che la seguono da tempo e che con passione hanno letto l’ultima fatica letteraria della scrittrice: Il primo dolore, edito quest’anno da La Nave di Teseo.

Melissa P. ha avuto un figlio dal collega Matteo Trevisani

“Figlio mio, sei venuto al mondo per dimostrare che si può fare a meno dei puntini sulle i e pure delle i. Perché ti chiami Cosmo, la i non c’è e abbiamo imbruttito già un po’ di gente che ti ha chiamato Cosimo. Come io mi chiamo Panarello e non Panariello e tuo padre Trevisani e non Trevisan”, ha scritto su Facebook Melissa P. “Che tu sia sempre libero”, ha aggiunto la giovane, che da tempo cura una rubrica sull’oroscopo sul settimanale Grazia e di recente è tornata in tv, ospite di Io & Te, il nuovo programma di Pierluigi Diaco.

Melissa P. ha rinnegato la sua esperienza all’Isola dei Famosi

Qualche mese fa Melissa Panarello è tornata a parlare dell’Isola dei Famosi. Un’esperienza che l’ha segnata, purtroppo in negativo. “Ho vissuto un’ esperienza deprivante, ero tornata depressa, non mi sentivo a mio agio nel mio corpo. Ho fatto una cosa trashissima, invece mi ha drammatizzato. L’Isola ti dà la visibilità se sei una gnocca, non era il mio caso”, ha raccontato a La Repubblica.