Melevisione. Tonio Cartonio oggi sposo: chi è il marito? I dettagli

Ne sono passati di anni da quando i cosiddetti “millennials” iniziavano la giornata guardando la Melevisione. L’iconico format made in Rai ha appassionato milioni di bambini che anche una volta cresciuti sono rimasti legati ai protagonisti della serie. Per molti di loro allora, oggi è stato un giorno felice, visto che uno dei protagonisti del programma si è sposato. Stiamo parlando del volto principale delle prime stagioni, Tonio Cartonio, interpretato da Danilo Bertazzi.

Nonostante negli anni abbia lavorato anche in produzioni Rai “per adulti”, Bertazzi non ha mai rinnegato il ruolo che l’ha portato al successo. Anzi, tutt’oggi l’attore è molto attivo su TikTok dove continua a parlare con i suoi “amici di città laggiù“, ovvero i bambini di allora, ormai cresciuti.

Tramite i social poi, il presentatore ha anche fatto sapere di essere fidanzato. Fiero membro della comunità LGBTQ+, “Tonio Cartonio” ha sempre promosso l’amore libero, raccontando talvolta la sua esperienza personale.

Già nei mesi scorsi infatti, Danilo aveva annunciato che quest’anno sarebbe finalmente convolato a nozze con il suo compagno. Così oggi, a 64 anni, Bertazzi ha pronunciato il fatidico “sì”.

La notizia è stata annunciata dall’attore stesso su Instagram, dove ha pubblicato alcune foto della cerimonia. Negli scatti, Danilo e suo marito si trovano all’aperto e si mostrano in compagnia della famiglia. I due appaiono raggianti, nonostante la pioggia che si è abbattuta sulla location durante il rito.

Nel post condiviso sui social, Bertazzi non è di molte parole, ma ne basta solo una per far trapelare la gioia che ha travolto l’attore e il suo compagno in questa giornata: “Sì“. Tra gli hashtag anche l’iconica frase “love is love“, simbolo dell’amore libero in tutte le sue forme.

Nei commenti i fan sono felicissimi della lieta notizia e i loro auguri si aggiungono a quelli dei colleghi de La Melevisione, tra cui Lorenzo Brachetti (Milo Cotogno ndr.).

Chi è il marito di “Tonio Cartonio”

Ma chi è il neo-marito di Danilo? Il suo nome è Roberto Nozza. Fotografo brianzolo, non è un amore passeggero, ma molto di più. E’ legato a Bertazzi da ben 12 anni e i due hanno vissuto insieme già tanti momenti importanti.

Il matrimonio di oggi allora non è solo un inizio, ma anche il modo perfetto per celebrare un amore così forte. Non ci resta allora che fare gli auguri agli sposi!