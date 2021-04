L’attore turco, new entry nel cast della seconda stagione, racconta la sua infanzia a suon di cantanti italiani e come ha conosciuto la sua dolce metà

Mehmet Gunsur è l’attore che interpreta Teoman Kayà in La Compagnia del Cigno 2. In una intervista a Di Più Tv ha raccontato tutta la sua vita, dal legame con l’Italia al successo con il film Il bagno turco di Ferzan Ozpetek. Senza dimenticare l’amore: Mehmet Gunsur è sposato con Katerina Mongio e hanno tre figli – quattordici, undici e otto anni -. Il nuovo protagonista della fiction di Rai Uno ha raccontato che sebbene abbia dovuto accettare di tagliarsi i capelli e di mettersi in gioco in scene un po’ osé, recitare in Il bagno turco è stata la svolta per lui. Dopo quel film la sua carriera è decollata, ha recitato in diversi film e serie tv, ma a un certo punto si è fermato.

È successo quando si è trasferito in Italia per amore della moglie Katerina Mongio. Lavorava molto in Turchia prima di sparire per un po’, ma adesso sta ricominciando a recitare anche qui. Non ha nascosto di essere sempre stato innamorato dell’Italia perché i suoi genitori ascoltavano molti cantanti italiani, tra cui Domenico Modugno e Luigi Tenco. È cresciuto ascoltando la musica italiana e guardando film italiani, inoltre i suoi genitori lo hanno portato spesso in vacanza nel Bel Paese. Non solo, perché ha anche frequentato una scuola italiana dopo le elementari, una scelta che considera fondamentale per la sua carriera.

Non pensava di fare l’attore nella vita, pure avendo una forte passione per la recitazione. Alla fine invece la chiamata di Ozpetek gli ha cambiato la vita. Mentre lavorava in Turchia, è stato notato da una compagnia teatrale di Modena e con loro ha fatto una tournée di quattro anni. Da quel momento non se ne è più andato. E poi in Italia ha conosciuto sua moglie Katerina, grazie a un provino:

“Lei è una regista, doveva girare una commedia romantica e sostenni il provino per il ruolo di protagonista. È finita che ci siamo innamorati e il film non lo abbiamo più girato”

Mehmet Gunsur e Katerina Mongio si sono sposati nel 2006 e hanno avuto tre figli. Sono felici della loro famiglia numerosa anche perché per lui i figli sono fonte di una grande forza, riescono a illuminare anche i suoi momenti più bui. L’attore di Teoman Kayà de La Compagnia del Cigno ha raccontato che due anni fa ha perso suo padre. Avere accanto i suoi figli in quel momento è stato per lui fondamentale: “Mi hanno aiutato a riprendermi, in maniera incredibile”.