Meghan Markle ricoverata: voci di parto prematuro dagli Usa, la situazione

La duchessa di Sussex in ospedale: non è stata esclusa l’ipotesi del parto prematuro

Meghan Markle è stata avvistata all’ospedale di Santa Barbara, in California (Stati Uniti d’America) e sarebbe stata ricoverata, come riferiscono fonti provenienti dagli States. La moglie del Principe Harry, il cui parto è previsto a metà giugno, potrebbe dare alla luce la figlia che porta in grembo con largo anticipo, fanno sempre sapere dagli Usa.

Per ora la notizia relativa al ricovero dell’ex star di Suits non è stata né confermata né smentita. Quel che pare certo è che Meghan è stata adocchiata in ospedale il 23 aprile (e non si sa se sia uscita). Nel frattempo si rincorrono le voci che la coppia formata reale potrebbe aver cambiato idea sul luogo del parto, proprio perché potrebbe avvenire una nascita prematura.

Si ricorda che i Sussex, di recente, hanno reso noto di aver deciso di affidarsi a degli specialisti per far nascere il loro secondo frutto d’amore nella loro dimora statunitense. Progetto che adesso potrebbe essere stato ‘corretto’ in corso d’opera.

La struttura sanitaria in cui è stata avvistata la Markle è il Santa Barbara Cottage Hospital. Si tratta di un ospedale che gode di ottima reputazione e che ha visto nascere molti figli delle star hollywoodiane. Il nosocomio è infatti uno dei migliori della zona e ha sede a poca distanza da Montecito dove vivono i Sussex.

La testata americana New Idea ha riferito che la visita di Meghan nella struttura potrebbe essere stata dettata da due motivi. O la gravidanza giungerà al termine prima del tempo. Oppure, all’ex attrice, i medici hanno consigliato vivamente di abbandonare la scelta del parto domestico per azzerare i rischi.

Altra indiscrezione, che ha del clamoroso, è quella che sostiene che la Markle potrebbe persino aver già partorito. Pure in questo caso nessuna conferma né smentita, anche se pare un’ipotesi assai improbabile.

Harry e il ritorno rapido negli Usa dopo il funerale del nonno: il motivo

Il fatto che Meghan sia stata vista nel nosocomio di Santa Barbara spiega, secondo alcuni ben informati di faccende relative alla Royal Family, il perché il marito Harry, dopo aver partecipato al funerale di nonno Filippo, sia tornato in fretta dalla moglie. E spiegherebbe anche perché pochi giorni fa si è presentato da solo sul palco dell’evento Vax Live, senza il sostegno della consorte. Il ragionamento è che la Markle starebbe affrontando dei problemi circa la sua dolce attesa e dunque il marito ha fatto di tutto per starle vicino.