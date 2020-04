Meghan Markle inedita, prima intervista dopo Megxit: le anticipazioni

Prima intervista per Meghan Markle dopo il divorzio dalla Casa Reale: l’evento su Good Morning America

Il 20 aprile Meghan Markle concederà la sua prima intervista esclusiva dopo aver lasciato gli incarichi pubblici della famiglia reale. Un’intervista-bomba, un vero e proprio colpaccio, per Good Morning America, rotocalco del mattino che va in onda su Abc. Non abbiamo ancora molti dettagli sui contenuti dell’intervista ma tendiamo a escludere che la duchessa di Essex decida di non parlare della sua nuova vita lontana dalla famiglia reale, soprattutto dopo il gossip infinito emerso nell’ultimo periodo (si pensi soltanto che di recente si è parlato del fatto, poi smentito, che Harry volesse rinunciare al cognome).

Meghan Markle, intervista su Elephant? Prime anticipazioni

Il comunicato del network americano parla chiaramente di Elephant, documentario Disney che – come i più informati sapranno senz’altro – è visibile già in streaming su Disney Plus dal 3 aprile e ha proprio Meghan come voce narrante. Il resto dei contenuti non ci è noto: c’è anche un video che circola su Instagram e che parla proprio di Elephant ma dubitiamo che tutta l’intervista, la prima intervista dopo un evento storico per la casata reale, non prenda in considerazione molte altre questioni. Sarebbe quantomeno strano, per non dire totalmente assurdo: i progetti di Meghan sono senz’altro interessanti ma sono molte altre le cose che vogliamo sapere, no?

Tanta attesa per l’intervista di Meghan dopo il Megxit

Ad ogni modo il momento è giunto: ben presto vedremo l’intervista in Tv e siamo convinti che nessuno della redazione si lascerà sfuggire un’occasione simile. Ci sembra molto probabile, a dire il vero, che non si siano voluti sbilanciare troppo proprio per creare attesa. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!