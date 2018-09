Meghan Markle in dolce attesa? Alcune chicche per scoprirlo

Meghan Markle è incinta? Alcune chicche che ci faranno capire se la moglie del principe Harry è in dolce attesa

Meghan Markle è incinta? Questa forse è la domanda che un po’ tutti si stanno chiedendo. Infatti, in questi ultimi giorni gira, ancora una volta, la notizia sulla sua presunta gravidanza. Dopo il matrimonio con il principe Harry, tutti attendono di scoprire quando i due metteranno al mondo un figlio. Molto atteso è, dunque, questo momento, soprattutto dagli inglesi. In particolare, questa volta a portare il mondo a credere che Meghan fosse incinta è stato un dettaglio. Durante un evento, le rushes presenti in un tubino blu indossato dalla duchessa le hanno donato delle forme decisamente particolari. Infatti, sembrava proprio di vedere un pancino sospetto. Non c’è stata ancora nessuna ufficialità da parte della Royal Family, nonostante ciò c’è ancora chi sta indagando su questa gravidanza. Ci sono, in realtà, delle chicche per scoprire se Meghan è incinta. Dei dettagli che probabilmente in pochi arriverebbero a pensarci.

Harry e Meghan iniziano a fare pratica, la madre di lei si trasferisce a Londra

La notizia sulla presunta gravidanza di Meghan è come un cd rotto. Infatti, fatto passare un breve periodo, ecco che spunta sempre una nuova news sulla dolce attesa della moglie del principe Harry. Innanzitutto gira voce che la madre della Markle abbia scelto di trasferirsi a Londra per stare più vicina alla figlia. Questo particolare, avrebbe portato vari sospetti. Inoltre, sembra che la donna stia frequentando anche dei corsi di baby sitting. Un’iniziativa alquanto particolare e che potrebbe rivelare la voglia della coppia di mettere al mondo un bambino. Intanto, pare che Harry e Meghan stiano facendo pratica con un cane, il Labrador. I due si starebbero prendendo cura del cucciolo per iniziare a prendersi delle responsabilità. Nello scorso mese di luglio sicuramente Meghan non era incinta, in quanto è stata beccata mentre bevava dello champagne.

Meghan Markle: il particolare che ci farà capire quando la duchessa sarà in dolce attesa

Ma ecco che c’è un dettaglio che forse in molti non avrebbero mai pensato. Come già sappiamo Meghan Markle ha origini afroamericane e, dunque, i suoi capelli tendono a essere molto ricci. Ogni due mesi effettua un trattamento alla cheratina che le permette di avere i capelli lisci e facili da gestire. Ebbene, quando resterà incinta, la duchessa non potrà più eseguire questo tipo di trattamento, dunque probabilmente noteremo qualcosa di diverso nella sua chioma.