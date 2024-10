Meghan Markle, 5 cose che non sai: vero nome, cugina di Harry

Meghan Markle e il marito Principe Harry sono ormai al centro del gossip per una possibile separazione in corso. Pare che i due non siano più insieme, nemmeno per i loro impegni lavorativi che prima gestivano facendo squadra e mostrando di essere uniti come una famiglia felice. Solo il tempo ci svelerà cosa sta succedendo davvero tra la duchessa del Sussex e il suo consorte, ma mentre attendiamo di scoprire tutte le novità e se effettivamente hanno deciso di dividere il loro destino, andiamo a conoscere meglio l’attrice statunitense. Ecco dunque 10 cose che non sapevi su Meghan Markle, la donna che ad oggi più di ogni altra sta sconvolgendo il destino della corona inglese.

1. Ha dato il suo primo bacio molto presto

Meghan Markle ha baciato per la prima volta un compagno al campo estivo quando aveva solo 13 anni. Il ragazzino si chiamava Joshua Silverstein.

2. Dopo il primo divorzio ha spedito l’anello per posta al marito

Ebbene sì, Meghan Markle è una donna davvero imprevedibile. Non tutti sanno, infatti, che prima del Principe Harry è stata sposata con un regista, Trevor Engelson, il quale quando si sono separati ha ricevuto indietro l0anello di fidanzamento per posta dall’ex moglie. Una bella vendetta, non trovate?

3. Non si chiama davvero Meghan

La duchessa in realtà si chiama Rachel e non Meghan, che è semplicemente il suo secondo nome. Anche Harry all’anagrafe si chiamerebbe Henry, ma solo in pochi conoscono questo dettaglio.

4. I primi lavori

Prima di diventare attrice, Meghan ha fatto tanti lavori. Inizialmente ha lavorato in una gelateria come commessa, poi è diventata una cameriera d’albergo. Non solo, data la sua bella grafia ha fatto la calligrafa per i matrimoni, mentre poi si è data anche al ruolo di comparsa prima di debuttare nel mondo del cinema.

5. Non va d’accordo con la sua famiglia

Ironia della sorte, anche Meghan come Harry ha dei problemi con i suoi familiari. Con i genitori va d’accordo, ma con il resto dei parenti ormai è in rotta: la sorella Samantha ha persino provato a convincere Harry a non sposarla…

Bonus! Meghan Markle è “cugina” di Harry?

Nelle ricerche degli appassionati della Royal Family è emerso che Meghan ha un parente in comune con Harry, lo sceriffo Ralph Bowes. Questo li rende cugini molto molto lontani!