Meghan Markle, 20 cose che non sai: vero nome, cugina di Harry

Meghan Markle e il marito Principe Harry sono ormai al centro del gossip per una possibile separazione in corso. Pare che i due non siano più insieme, nemmeno per i loro impegni lavorativi che prima gestivano facendo squadra e mostrando di essere uniti come una famiglia felice. Solo il tempo ci svelerà cosa sta succedendo davvero tra la duchessa del Sussex e il suo consorte, ma mentre attendiamo di scoprire tutte le novità e se effettivamente hanno deciso di dividere il loro destino, andiamo a conoscere meglio l’attrice statunitense. Ecco dunque 20 cose che non sapevi su Meghan Markle, la donna che ad oggi più di ogni altra sta sconvolgendo il destino della corona inglese.

1. Ha dato il suo primo bacio molto presto

Meghan Markle ha baciato per la prima volta un compagno al campo estivo quando aveva solo 13 anni. Il ragazzino si chiamava Joshua Silverstein.

2. Dopo il primo divorzio ha spedito l’anello per posta al marito

Ebbene sì, Meghan Markle è una donna davvero imprevedibile. Non tutti sanno, infatti, che prima del Principe Harry è stata sposata con un regista, Trevor Engelson, il quale quando si sono separati ha ricevuto indietro l0anello di fidanzamento per posta dall’ex moglie. Una bella vendetta, non trovate?

3. Non si chiama davvero Meghan

La duchessa in realtà si chiama Rachel e non Meghan, che è semplicemente il suo secondo nome. Anche Harry all’anagrafe si chiamerebbe Henry, ma solo in pochi conoscono questo dettaglio.

4. I primi lavori

Prima di diventare attrice, Meghan ha fatto tanti lavori. Inizialmente ha lavorato in una gelateria come commessa, poi è diventata una cameriera d’albergo. Non solo, data la sua bella grafia ha fatto la calligrafa per i matrimoni, mentre poi si è data anche al ruolo di comparsa prima di debuttare nel mondo del cinema.

5. Non va d’accordo con la sua famiglia

Ironia della sorte, anche Meghan come Harry ha dei problemi con i suoi familiari. Con i genitori va d’accordo, ma con il resto dei parenti ormai è in rotta: la sorella Samantha ha persino provato a convincere Harry a non sposarla…

6. Meghan Markle è “cugina” di Harry?

Nelle ricerche degli appassionati della Royal Family è emerso che Meghan ha un parente in comune con Harry, lo sceriffo Ralph Bowes. Questo li rende cugini molto molto lontani!

7. Meghan è una buongustaia!

Meghan è una di noi: adora mangiare! Si narra che il Principe Harry le abbia fatto la proposta di fronte ad un pollo arrosto mentre alloggiavano al Nottingham Cottage.

8. Ha un prodotto segreto per la sua skincare

Un prodotto da viaggio che non può mai mancare nella borsa di Meghan Markle è l’olio di melaleuca, un cosmetico naturale dalle infinite proprietà. La duchessa lo utilizza per qualsiasi evenienza!

9. Fa attivismo da quando aveva solo 11 anni

Meghan è sempre attiva in campo politico, e nel 2015 durante un suo intervento di Pechino ha raccontato di aver iniziato a fare attivismo da quando aveva 11 anni. La spinta è avvenuta dopo che aveva visto una pubblicità in cui le donne venivano relegate in cucina a lavare i piatti.

10. Ha lavorato ad Affari Tuoi USA

Prima di approdare nella serie Suits, Meghan Markle ha lavorato come modella ad Affari Tuoi, nella versione statunitense. Dal 2006 al 2007 aveva il compito di aprire le valigette nel programma.

11. Meghan è stata una stilista

La Markle è sempre stata al centro del gossip per le sue scelte sartoriali, soprattutto dopo che è diventata duchessa del Sussex. I suoi abiti hanno riscosso tanto successo, cosa che l’ha portata a collaborare con l’azienda Reitmans nel 2016.

12. Pratica yoga da quando aveva 7 anni

Tutti i giorni Meghan Markle pratica yoga, disciplina che ha iniziato quando era ancora molto piccola. La sua routine sportiva comprende anche la corsa giornaliera all’aria aperta.

13. Parla benissimo lo spagnolo

La Markle parla in modo fluente lo spagnolo, lingua imparata durante uno stage all’ambasciata statunitense di Buenos Aires.

14. Ha frequentato una scuola femminile per ragazze cattoliche

Meghan Markle ha frequentato per ben sei anni una scuola di formazione cattolica, dove si tenevano le lezioni di scrittura a mano, che del resto l’hanno resa una bravissima calligrafa.

15. È sempre stata capace di rialzarsi

Il suo sogno di diventare attrice si è realizzato dopo milioni di sacrifici. Meghan Markle ha sempre dichiarato di essere capace di trovare la sua luce sia sul set che nella vita.

16. Ha lavorato per l’Ambasciata Argentina

Quando era al terzo anno in università, Meghan ha fatto di tutto per ottenere uno stage all’ambasciata argentina degli Stati Uniti. Lì, ha lavorato per diversi mesi, tempi in cui sognava di far carriera in politica.

17. Si riconosce molto nel suo personaggio in Suits

L’attrice e moglie del principe Harry ha sempre dichiarato di essersi riconosciuta tanto in Rachel, personaggio che ha interpretato nella serie Suits. A Marie Claire ha spiegato di essere una donna ambiziosa e determinata anche nella vita reale.

18. Meghan è bravissima a cucinare

Si dice che con pochi ingredienti, Meghan sappia cucinare pasti buonissimi, dicendosi orgogliosa di riuscire a valorizzare un piatto con un semplice limone o una spolverata di Maldon.

19. Aveva un blog tutto suo

Prima di sposare il Principe Harry, Meghan Markle ha gestito The Tig, un blog di lifestyle che parlava di viaggi, moda e bellezza. Il sito è stato chiuso nel 2017.

20. Tutti vogliono il suo naso!

Il naso di Meghan Markle è il più richiesto ai chirurghi, superando quello delle Kardashian, che fino a poco tempo fa rappresentava il prototipo ideale per la rinoplastica negli Stati Uniti.