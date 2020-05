Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati di nuovo: l’attore conferma

Megan Fox e Brian Austin Green non stanno più insieme

Dopo i gossip degli ultimi giorni Brian Austin Green ha deciso di fare chiarezza: il suo matrimonio con Megan Fox è ufficialmente finito. Di recente l’attrice è stata avvistata in compagnia di un altro uomo, il rapper Machine Gun Kelly e più di qualcuno ha subito ipotizzato un presunto tradimento. Ebbene, questa non è una storia di corna ma semplicemente la storia di un grande amore che dopo tanti anni e una bella famiglia si è affievolito. Brian Austin, noto in tutto il mondo per il ruolo di David nella serie tv cult Beverly Hills 90210, lo ha confermato in un suo podcast, assicurando di essere rimasto in ottimi rapporti con Megan e che con il loro allontanamento non c’entrano terze persone.

Le parole di Brian Austin Green sull’addio a Megan Fox

Nel suo ultimo podcast Brian Austin Green ha ammesso che la rottura con Megan Fox è avvenuta alla fine del 2019. Per il bene dei tre figli – Noah (7 anni), Bodhi (6), Journey (4) – hanno però scelto di non rivelare al mondo intero la novità. Brian ha inoltre confidato che dopo aver finito di girare un film Megan ha capito di non essere più felice accanto al marito. “Ha realizzato che mentre ero lontana dal Paese e lavorava da sola, si sentiva più sé stessa. E le piaceva essere se stessa durante quella esperienza, quindi poteva essere qualcosa che valesse la pena provare. Non potevo esserlo perché lei non ha chiesto di sentirsi così, non è una scelta. È ciò che ha provato onestamente”, ha dichiarato Green.

La pausa di riflessione tra Brian e Megan non ha funzionato

Dopo quella confessione, Brian Austin Green e Megan Fox hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione che ha però solo accelerato la divisione. La rottura è stata così definitiva. “Ci ameremo sempre e faremo del nostro meglio per la serenità della nostra famiglia”, ha sottolineato l’attore 45enne. Che ha poi assicurato che il matrimonio non è finito per tradimento: “Megan e Machine sono solo buoni amici. Non voglio che nessuno venga visto in modo negativo per questo. Le persone buone si fanno avanti e aiutano gli altri quando hanno bisogno ed è ciò che sta facendo lui”.

Megan Fox si separa da Brian per la seconda volta

Non è la prima volta che Megan e Brian si dicono addio. La coppia, insieme dal 2010, si era separata già nel 2015 per poi tornare insieme nel 2016. Questa volta la separazione sarà davvero definitiva?