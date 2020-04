Mediaset e La7, guerra ascolti: “Confronti impropri”, comunicato di fuoco

Ascolti Tv, è guerra tra Mediaset e La7: “Confronti continui e impropri”

Mediaset e La7 sono in guerra. Si fa per dire. Ma non tanto, visto che i toni dell’ultimo comunicato del Biscione sono accesissimi dopo i commenti ai dati d’ascolto fatti dalla rivale. Cerchiamo di fare il punto della situazione e rendere tutto più chiaro: La7 nei giorni scorsi ha fatto intendere, neanche troppo velatamente, di essersi imposta su Rete 4 con le proprie trasmissioni; si tratta di dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno mandato su tutte le furie Mediaset che ha voluto mettere i puntini sulle i definendo “continui e impropri” i confronti posti in essere dai rivali. “Mediaset – si legge nel comunicato – sottolinea che ogni giorno diffonde i propri risultati senza mai esprimere confronti con le altre reti. E continuerà a non farlo. Ma quando, come in questo caso, le nostre emittenti vengono citate a sproposito dobbiamo ribadire la verità dei fatti”.

Rete 4 e La7, ascolti Tv: i dati di marzo e del 2020 a confronto

Un comunicato tutt’altro che pacifico insomma e che mostra sin dalle prime righe a che punto è arrivata la competizione fra le due emittenti. Mediaset ha fatto prima un bilancio generico sottolineando che in tutto il 2020 “Retequattro registra più ascolti di La7 sia nell’intera giornata (dalle 7.00 alle 2.00 di notte) sia nella fascia più pregiata, i programmi in onda ogni sera tra le 21.30 e le 24.30”. Successivamente il Biscione ha commentato marzo 2020, come ha fatto proprio La 7 che aveva fornito i seguenti dati: sul totale giornata Rete 4 raggiungeva il 3.84% di share mentre La7 il 3.97; in prima serata invece la prima il 4.93 e la seconda il 5.6%; addirittura in quest’ultima fascia oraria La7 riusciva a battere sia Rete 4 sia Rai 3.

Mediaset, comunicato di fuoco su Rete 4: “Ascolti superiori in oltre il 90% delle serate”

Nello stesso mese invece non è La7 a imporsi ma Mediaset se si prendono in considerazione gli ascolti di talk show della prima serata che vanno in onda dalle 21.30: in questo caso è Mediaset ad avere la meglio con Rete 4 che ha totalizzato ascolti “superiori a quelli di La7 in oltre il 90% delle serate dedicate agli approfondimenti d’informazione”. Si tratta di una vera e propria guerra che magari non interessa a molti in questo periodo ma che vi dà l’idea del punto a cui si può arrivare per gli ascolti che – ricordiamolo – sono strettamente legati agli introiti pubblicitari e determinano la sopravvivenza o la morte di un programma televisivo.