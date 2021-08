Mediaset copia Rai: arrivano le teche su Canale 5 al posto di Gerry Scotti

Arrivano le Teche anche a Mediaset. L’azienda ha deciso di trasmettere un programma dal titolo 100 di Questo Giorno per far rivivere i momenti più salienti delle trasmissioni in onda sulla rete ammiraglia e quelle cadette, Rete 4 e Italia 1, dalla nascita ad oggi. A differenza del celebre TecheTecheTè in onda su Rai1, 100 di Questo Giorno sarà una replica che hanno già visto in pochi. Il programma promette un racconto che invita a ripensare, riflettere, ridere e ritrovare un po’ di sé stessi e della storia del Paese facendo un percorso nel passato della tv commerciale. In realtà la trasmissione è già stato trasmessa nel dicembre 2019 subito dopo la soap opera tedesca Tempesta d’Amore, in seguito alla riorganizzazione del palinsesto di Rete 4. A causa degli ascolti insoddisfacenti, oscillanti tra l’1.8 e il 2.6% di share, è stato definitivamente sospeso.

Adesso Canale 5 ci riprova a rispolverarlo. La rete ha deciso di mandarlo in onda sabato 28 e domenica 29 agosto al posto delle repliche di Conto alla Rovescia, nella fascia preserale. Lunedì 30 agosto, invece, ci sarà il ritorno di Gerry Scotti alle 18:45 con la nuova ed inedita edizione di Caduta Libera. Per l’esattezza si tratterà della decima stagione che dovrà tornare a riconquistare il pubblico televisivo di Canale 5 e vedersela con la concorrenza agguerrita. Su Rai1, infatti, andrà ancora in onda fino alla fine di settembre il colossale Reazione a Catena condotto da Marco Liorni. Una volta terminata, il conduttore cederà il testimone a L’Eredità di Flavio Insinna.

Caduta Libera nuova edizione: Gerry Scotti torna su Canale 5. Promo e curiosità

Per il lancio delle nuove puntate di Caduta Libera, a partire da lunedì 30 agosto, Gerry Scotti si è trasformato in Norman Bates. L’iconica scena della doccia in Psyco, con Anthony Perkins travestito da sua madre mentre uccide Janet Leigh, è stata rivisitata con una botola a sostituire l’annunciata coltellata.

Per zio Gerry si preannuncia una stagione televisiva davvero intensa. Voci sostengono che potrebbe sbarcare su Rai1 per affiancare alla conduzione Amadeus alla guida, per il terzo anno consecutivo, del Festival di Sanremo. Maggiori conferme le avremo soltanto a fine anno più o meno.