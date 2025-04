Mediaset, come cambia il palinsesto del 22 aprile: cosa va in onda

La morte di Papa Francesco ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la programmazione televisiva. Così, dopo il comunicato di lutto da parte della Rai, anche Mediaset ha seguito la stessa via, modificando il palinsesto per la giornata del 21 aprile. Per oggi, invece, non sarebbero stati apportati cambiamenti da parte dell’azienda di Cologno Monzese se non per gli argomenti che saranno trattati nel corso delle trasmissioni.

Mediaset, programmi 22 aprile: gli aggiornamenti

A differenza della Rai, che ha deciso di cambiare il palinsesto anche per il 22 aprile in segno di lutto per la morte di Papa Francesco, Mediaset non avrebbe apportato invece alcuna modifica per la giornata odierna. Infatti, la programmazione sarebbe rimasta invariata.

Dunque, su Canale 5 Myrta Merlino torna con una nuova puntata di Pomeriggio Cinque che sarà, probabilmente, incentrata sul pontefice. A seguire, andranno in onda Avanti un altro e Striscia la notizia. Infine, sarà trasmesso il secondo episodio di Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada. Nel primo pomeriggio non mancheranno Uomini e donne e Amici di Maria De Filippi.

Anche su Italia 1 Le Iene andranno in onda senza alcuna modifica e allo stesso modo su Rete 4 È sempre Carta Bianca con la giornalista Bianca Berlinguer.

Palinsesto Rai, come cambia

Per la rete nazionale il lutto continua per tutta la giornata di oggi. Infatti, la Rai ha stravolto il palinsesto e la maggior parte dei programmi televisivi previsti per il 22 aprile non andranno in onda. Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno, La volta buona e film e trasmissioni in prima serata sono state accantonate per dare spazio ad una programmazione speciale per Papa Francesco.

In particolare, su Rai 2 sarebbe dovuta tornare Francesca Fagnani con la prima puntata della nuova edizione di Belve, invece, è stata posticipata alla settimana prossima. Allo stesso modo anche Alessandro Cattelan non accompagnerà il pubblico in seconda serata con Stasera c’è Cattelan.

La differenza tra Rai e Mediaset

Riguardo alla morte di Papa Francesco, Rai e Mediaset hanno scelto di gestire il palinsesto in modi differenti. Tale decisione è probabilmente legata al fatto che le due emittenti hanno una natura diversa. La Rai, infatti, è una rete pubblica e un servizio nazionale, dunque, ha l’obbligo di adattarsi quando si tratta di eventi di un certo tipo con una rilevanza internazionale. Come servizio pubblico, la sua programmazione deve accompagnare e supportare la comunità anche e soprattutto nei momenti di dolore collettivo. Per tale motivo, ha deciso di modificare il palinsesto anche per la giornata del 22 aprile 2025. Darà maggiore rilevanza alla figura del Papa e a tutti gli argomenti che ad essa sono legati.

Mediaset, invece, è una rete privata con finalità commerciali e, di conseguenza, presenta una programmazione diversa rispetto alla Rai. Seppur riconosca l’importanza dell’evento, l’azienda di Cologno Monzese ha scelto di non modificare ulteriormente il suo palinsesto, mantenendo la programmazione originale.