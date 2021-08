Mediaset punta su Claudio Amendola: doppio impegno, anche una fiction

Claudio Amendola sarà uno dei protagonisti della nuova stagione di Canale 5. Mediaset sta arruolando volti per risollevare gli ascolti, ma soprattutto per riconquistare la fiducia del pubblico. Negli ultimi tempi infatti c’è un settore che appare ormai in crisi, quello delle fiction. Se con i programmi televisivi Mediaset riesce sempre a difendersi, anche e soprattutto grazie a Maria De Filippi, con le serie non si può dire lo stesso. Le fiction Rai sono una garanzia di successo, quelle Mediaset invece una continua sfida. Non si riesce a uscire da una fase di stallo, sembra come se lo spettatore non si fidi più dei prodotti in onda su Canale 5, a prescindere. Come se non lo guardasse per scelta, perché va in onda su Canale 5, e non perché dopo una o due puntate viste non piace.

Ci sono diversi casi in cui un prodotto era valido e non ha registrato gli ascolti che meritava. Oltre la soglia con Gabriella Pession, per esempio, ma anche il recente Masantonio – Sezione scomparsi con Alessandro Preziosi. Nel secondo caso potrebbe aver pesato anche la collocazione nelle serate estive, ma è ormai evidente che Mediaset debba correre ai ripari. Ha intenzione di farlo con volti ben noti agli italiani, tra cui Vanessa Incontrada e Claudio Amendola. Quest’ultimo è circolato tra i nomi del nuovo programma Star in the Star come giudice, ma pare non sarà il suo unico impegno.

BubinoBlog ha reso noto che Claudio Amendola farà una nuova fiction su Canale 5, di cui sarà protagonista e regista. Si tratta di una serie poliziesca prodotta da Taodue, ma per il momento si sa solo questo. Non è trapelato null’altro, certo è che se ne saprà di più nei prossimi mesi. L’attore sarà però anche su Rai Uno con le nuove puntate di Nero a Metà, quindi si dividerà tra i due canali principali con due prodotti più o meno simili, a quanto pare. Anche Nero a Metà infatti è una fiction poliziesca, in cui recita accanto a Rosa Diletta Rossi e Miguel Gobbo Diaz.

Due impegni con Mediaset, due almeno per il momento. Non resta che aspettare nuovi dettagli sulla fiction di Claudio Amendola per Canale 5, che lo vedrà, ricordiamo, anche sulla sedia da registra oltre che come attore protagonista.