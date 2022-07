Mediaset, cambio palinsesti: chi inizia prima e chi no, date ufficiali

Mediaset ha ufficializzato le date di partenza dei talk. Nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile anticipo per i programmi di approfondimento di Rete 4 e non solo, anche la stessa Barbara d’Urso sembrava dover rientrare prima dalle vacanze. Così non sarà, però, perché Pomeriggio 5 non anticipa il ritorno in onda. La necessità di abbreviare la pausa estiva dei talk trova giustificazione nelle elezioni del 25 settembre. Così i talk politici di Rete 4 torneranno già a fine agosto, in modo da avere all’incirca un mese di tempo per approfondire i temi in vista delle elezioni.

Dunque sarà Rete 4 ad accelerare la ripartenza, ma non i programmi di approfondimento di Canale 5. Come riportato da Davide Maggio, Barbara d’Urso e Federica Panicucci torneranno in onda nei primi giorni di settembre, come era già previsto. Pomeriggio 5 e Mattino Cinque News non anticiperanno il ritorno in onda, ma il pubblico li rivedrà a partire dal 5 settembre. Chi invece anticipa il rientro dalle vacanze? Tutti i conduttori delle trasmissioni di Rete 4.

Zona Bianca tornerà in onda a partire dal 28 agosto e andrà in onda il lunedì e il giovedì. Controcorrente – Prima Serata ripartirà il mercoledì sera, ma ci sono ben cinque speciali in programma: 2, 9, 16, 21 e 23 agosto. Giovedì 25 agosto sarà la volta di Dritto e Rovescio, mentre dal 29 ci sarà di nuovo Quarta Repubblica. Per rivedere Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro bisognerà attendere il 30 agosto. Per quanto riguarda Stasera Italia, invece, la data è quella del 12 settembre, sempre nella fascia oraria dell’access prime-time.

Per quanto riguarda Canale 5, invece, la data ufficiale di Pomeriggio 5 e Mattino Cinque News resta invariata: d’Urso e Panicucci torneranno in onda dal 5 settembre. Queste le date di partenza dei programmi di approfondimento e dei talk. Fino a quei giorni ci saranno ancora Tg4 – Diario del Giorno alle 15,30 così come Morning News nella mattina di Canale 5. Non è da escludere che potrebbero esserci ulteriori cambiamenti nei palinsesti televisivi Mediaset, anche se proprio le elezioni del 25 settembre non dovrebbero far slittare i vari ritorni in tv dei programmi.