Mean Girls 2, Lindsay Lohan fa sognare: l’attrice pronta al sequel

Mean Girls 2, Lindsay Lohan fa sognare tutto il mondo: l’attrice è pronta a girare il sequel

Ci sarà Mean Girls 2? Lindsay Lohan, in queste ore, sta facendo sognare i fan di tutto il mondo. Attraverso un’intervista online su Lights Out con David Spade, l’attrice si dice pronta a girare il sequel! Una gran bella notizia per il pubblico che ha seguito con passione le vicende di Cady Heron. Sembra di tornare indietro nel tempo e, in particolare, scoprire cos’è accaduto ai protagonisti più di sedici anni dopo potrebbe essere emozionante. Durante questa intervista, lei stessa ammette che avrebbe voluto tornare in scena proprio con la seconda parte del noto film del regista Mark Waters. L’attrice 33enne dichiara che la scelta di riprendere la vita di Cady non dipende ovviamente da lei. Tra i suoi sogni c’è sicuramente quello di vestirsi nuovamente di rosa e tornare nei panni della giovane Heron, che oggi avrebbe 32 anni. Ricordiamo, infatti, che il noto film è uscito nell’anno 2004 e che Cody aveva solo 16 anni. Sarebbe davvero interessante scoprire cos’è accaduto ai vari protagonisti nel corso di questi sedici anni e oggi Lindsay ci permette di iniziare a sognare!

Lindsay Lohan sogna il sequel di Mean Girls: “È tutto nelle loro mani”

Il sogno di vedere al cinema il sequel di Mean Girls potrebbe presto diventare realtà. Lindsay ammette, nel corso della sua intervista, che presto tornerà sul grande schermo. Il suo desiderio, però, era quello di poterlo fare proprio attraverso il film di Mark Waters. “Probabilmente dovrei tornare a fare film ad un certo punto. Penso di essere rimasta aggrappata a Mean Girls per molto tempo”, dichiara l’attrice. La Lohan poi continua: “È sempre stato un pensiero che mi è passato per la mente. Volevo tornare con Mean Girls 2, per lavorare di nuovo con Tina Fey, l’intero equipaggio e Mark Waters. Era proprio quello che volevo. Sarei entusiasta di farlo.” Lindsay ci tiene, però, a precisare: “Ma è tutto nelle loro mani, davvero. Sarebbe sicuramente una cosa eccitante”.

Lindsay Lohan pronta a tornare in scena: l’attrice torna a recitare

Fosse per Lindsey Lohan, dunque, il sequel del film con protagonisti Cody, Janis Ian, Damian, Aaron, Regina, Gretchen e Karen si potrebbe fare. Non ci sono, al momento, dei progetti ufficiali legati alla commedia di successo del 2004. Per il momento, rivedremo la nota attrice tornare a recitare nel ruolo di una detective, in un nuovo thriller con Mickey Rourke.