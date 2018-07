Mbappé e la fidanzata Alicia Aylies: il gesto d’amore per la finale dei Mondiali

La fidanzata di Mbappé è Alicia Aylies: il gesto d’amore della modella prima della finale Francia-Croazia ai Mondiali 2018

Kylian Mbappé è uno dei giocatori simbolo dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. Il segreto della sua forza? Non solo il talento e la tenacia ma pure l’amore. E sì perché da qualche mese l’attaccante del Paris Saint-Germain fa coppia fissa con Alicia Aylies, modella ed ex Miss Francia 2017. La storia tra i due procede a gonfie vele tanto che la fidanzata di Mbappé non ha dimenticato di dimostrare tutto il suo amore al fidanzato durante la World Cup. Alicia non si è persa neppure una partita della Francia e in vista della finale ha messo da parte tutti i suoi impegni lavorativi per assistere dal vivo alla finale tra il suo paese e la Croazia. Dunque, addio shooting e sfilate: la Aylies è più che mai concentrata sul fidanzato calciatore.

Alicia Aylies: chi è la fidanzata di Mbappé

Alicia Aylies, 20 anni, è la fidanzata di Kylian Mbappé. È nata a Fort-de-France, capoluogo della Martinica nei Caraibi francesi. A due anni, dopo la separazione dei genitori, è andata a vivere nella Guyana francese dove la madre ha trovato lavoro come istruttrice di guida. Oltre a lavorare come modella è anche iscritta all’Università: studia Giurisprudenza. Dopo Miss Francia ha partecipato a Miss Universo 2017 ma non ha portato a casa alcuna fascia di bellezza. Prima di Miss Francia aveva vinto nel 2016 il titolo di Miss Guyana. Alicia ora vive tra Parigi e la Guyana francese. Alicia è molto amica di Rachel Legrain-Trapani, altra ex Miss Francia, nonché compagna di un altro giocatore della Francia: Benjamin Parvard.

Mbappé vita privata top secret con Alicia Aylies

Al momento non si conoscono i dettagli del primo incontro tra Kylian Mbappé e Alicia Aylies. Molto probabilmente è avvenuto grazie ad amici in comune ma per ora i due preferiscono tenere questo amore lontano da gossip e pettegolezzi.