Max Pezzali sorprende: le rivelazioni private su Maria e Costanzo

Pavia, piccola città di provincia dove non è del tutto impossibile incontrarsi casualmente. Lo sanno bene Max Pezzali e Maria De Filippi che, quando ancora non avevano sfondato nei rispettivi ambiti raggiungendo notorietà a livello nazionale, si sono visti in una circostanza alquanto curiosa. A raccontare l’aneddoto è stato l’ex frontman degli 883 che ha concesso una chiacchierata al magazine Diva e Donna.

Max Pezzali e le rose consegnate a Maria De Filippi

All’epoca Max stava cercando di farsi spazio nel panorama musicale del Bel Paese e dava una mano ai genitori che avevano un negozio di fiori. Un giorno Maurizio Costanzo, che era da poco stato stregato da quella che sarebbe diventata sua moglie, chiamò per far recapitare una composizione floreale a Maria. E chi la consegnò alla futura conduttrice? Proprio Pezzali.

“Non ero ancora famoso come cantante e lavoravo nel negozio di fiori dei miei… Un giorno mi è capitato di fare una consegna a Maria: il mittente era Costanzo. Ovviamente nessuno sapeva ancora della relazione”.

Tra l’altro, Maria e Max non si sono incontrati solamente in una occasione. Costanzo era solito spedire rose alla De Filippi ed era spesso Pezzali a portargliele. I suoi genitori, Sergio e Alba, hanno gestito per anni il negozio e hanno costretto il figlio a lavorare con loro l’estate dopo che questo era stato bocciato. Dunque il cantante venne a sapere prima di chiunque altro della relazione tra il compianto giornalista e colei che sarebbe diventata la regina di Mediaset.

La lunga storia d’amore di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Costanzo e la De Filippi sono stati fidanzati per cinque anni prima di convolare a nozze nel 1995. Il resto è storia arcinota: Maria lasciò la provincia pavese per andare a vivere con il marito a Roma, seppur inizialmente fu parecchio restia a trasferirsi nella Capitale. Non aveva la benché minima intenzione di fare tv. Ma Costanzo ne intuì il potenziale e la spinse a tentare e a mettersi alla prova in quell’ambito. Mai scelta fu più azzeccata. Iniziò a lavorare nel mondo del piccolo schermo ed è diventata una delle persone più brillanti del panorama del piccolo schermo italiano. Con Maurizio visse un amore intenso, spezzato dalla morte del conduttore avvenuta il 24 febbraio del 2023.