Max Giusti parla del nuovo programma e di un possibile ritorno in Rai

Max Giusti: Chi Ti Conosce è il nuovo programma

Max Giusti è pronto a partire con un nuovo programma. Il titolo è Chi Ti Conosce e andrà in onda il 17 di Agosto sul Nove. Il conduttore parla a DavideMaggio del suo nuovo programma, un gioco, secondo lui, molto appassionante. Chi Ti Conosce si presente come un nuovo format molto originale e diverso dal solito e Max Giusti ne è più che felice. “I due concorrenti per vincere fino a 100mila euro devono scoprire delle cose sul protagonista della puntata tramite i suoi conoscenti. Quindi mi dovranno dire se quello in studio sarà, ad esempio, il suo portiere o la sua fidanzata o il meccanico di fiducia. Abbiamo avuto prove bellissime, abbiamo fatto lo svelamento di un amico cardiologo mettendo i bpm musicali e legandoli ad un battito cardiaco, quindi coi battiti del cuore ci abbiamo fatto le canzoni“ ha spiegato il conduttore.

Max Giusti parla di un possibile ritorno in Rai

“L’ho detto, ma c’abbiamo tempo, magari tra vent’anni… Adesso mi piace questa grossa crescita di Discovery” ha affermato Max Giusti che esclude un imminente ritorno in Rai. Poi si riferisce ad Affari Tuoi, programma che ha condotto: “Propormi? Ho già dato, ho fatto più di 800 pezzi. Ma poi la vita è lunga e magari tra quindici anni… Tanto Affari Tuoi torna, in realtà non c’è tutto questo cambiamento”. Dopo il successo di Boom!, Max Giusti rimane sul Nove con un nuovo programma, dunque. “Corre come un bicchiere d’acqua con un finale da suspense molto figo o a volte molto divertente, perché dipende pure per quanto giochi: se vai per 2500 euro puoi permetterti di condurla in maniera più scanzonata, se invece vai in finale con 100mila euro si sente molto la tensione” dice ancora di Chi Ti Conosce.

Max Giusti tornerà in tv per fare l’imitatore?

“Chi lo sa… Qualcosa bolle in pentola, ma il problema è che io voglio fare troppe cose quindi devo darmi una regolata” afferma a tal proposito Max Giusti.