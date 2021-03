Max Gazzè è Superman a Sanremo ma cade: il video è già cult

Quella di Sanremo 2021 resterà una finale indimenticabile per Max Gazzè e i telespettatori che sono rimasti incollati allo schermo fino alla fine (lo spettacolo si è concluso verso le 3). Tra gli ultimi artisti ad esibirsi in scaletta l’artista 53enne si è reso protagonista di un video che è prontamente diventato virale sul web e che, siamo sicuri, farà discutere (e ridere) anche nei prossimi giorni. Un breve filmato che qualcuno ha già definito cult.

Dopo l’esordio nei panni di Leonardo Da Vinci Max Gazzè ha scelto di vestirsi da Superman per la finale del Festival di Sanremo 2021. Completo nero e occhiali da vista come Clark Kent e sotto la camicia maglietta da Superman. Ad un certo punto, durante l’esibizione, il cantante si è lanciato verso le poltrone vuote dell’Ariston. Max voleva forse fare un tuffo da supereroe ma ha praticamente fatto un buco nell’acqua.

Max Gazzè, come potete vedere nel video più in basso, è infatti inciampato tra le poltrone perdendo per un attimo il filo della canzone. A fatica si è poi rialzato ed è tornato sul palco, provando a sorridere alla telecamera. Dopo la performance ha ammesso sorridente ad Amadeus di essere caduto. Per fortuna nulla di grave, ha precisato con fare scanzonato.

Max Gazzè a Sanremo con la canzone Il farmacista

Al Festival di Sanremo 2021 Max Gazzè ha presentato la canzone Il farmacista. Un brano che non ha convinto più di tanto e che nella classifica finale non è andato oltre il diciassettesimo posto. Il pezzo racconta il mondo moderno, alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Come spiegato da Max Gazzè, che è anche uno degli autori de Il farmacista, il testo parla di politica e sanità. Due mondi apparentemente lontani che si sono mescolati troppo nell’ultimo periodo. Con questo brano il cantautore cerca di evidenziare anche i temi più leggeri. Un modo per sorridere e riflettere.

Piccola curiosità: Max Gazzè è un esperto di fitoterapia, pratica che prevede l’utilizzo di piante per la cura delle malattie e il mantenimento del benessere psicofisico.