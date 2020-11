Max dei Fichi d’India, l’ex moglie Manuela si sfoga: “Mi scrive di tutto”

Manuela, l’ex moglie di Max dei Fichi d’India, è tornata nei salotti di Domenica Live per raccontare la sua vita dopo la fine del matrimonio. Tra Manuela e Max la storia è finita non molti mesi fa. Sembrava un grande amore, sembravano uniti per la vita ma, come ha detto la stessa ospite di Barbara d’Urso, tutte le favole possono finire e anche la loro è giunta a conclusione. Barbara l’ha ospitata nella puntata di oggi di Domenica Live per parlare di come sta vivendo la separazione, ma sono emerse anche delle novità.

A quanto pare, infatti, Max Cavallari ogni tanto si fa sentire ancora oggi ma il clima non sarebbe disteso tra i due ex. E proprio a tal proposito Manuela ha iniziato a raccontare qualcosa:

“Lui quando è arrabbiato mi scrive di tutto e di più, non gli do peso. La realtà la sappiamo bene io e lui. Non c’era più forse la voglia di stare con me. Andava via e tornava”.

Ha spiegato che che in realtà non hanno mai tenuto fede alle promesse d’amore che si sono scambiati al matrimonio. Lei ci è stata molto male, ma pare che Max ogni tanto si faccia risentire e con toni molto duri. Accusa l’ex moglie di averlo tradito, ma lei ha negato. L’ospite di Barbara d’Urso ha chiarito che il matrimonio è finito perché c’erano discussioni sempre più pesanti e sono arrivati al punto di non poter andare più avanti.

Manuela ancora oggi soffre della fine della loro storia, ma ha deciso di non cercarlo più da quando lui ha scelto di andare via. Ha capito che non aveva più senso cercarlo ancora e pensa che anche lui non abbia intenzione di ricominciare, nonostante le scriva ancora. In realtà non riesce a spiegarsi perché Max si faccia risentire di tanto in tanto. L’unico augurio che oggi Manuela fa al suo ex marito è di trovare la sua serenità e riprendere in mano la sua vita.

Manuela ha inoltre raccontato di aver sofferto di bulimia, quindi tornare a mangiare normalmente per lei è un traguardo molto importante. Non tornerebbe insieme a Max, gli vuole molto bene e si sente in colpa se lui sta male, qualsiasi sia la causa, ma non vuole tornare indietro. Manuela vuole rifarsi una vita e Max in qualche modo glielo sta impedendo. Barbara ha provato a far sfogare la sua ospite, che ha detto: