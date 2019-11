Mauro Marin, lacrime a Domenica Live: la scelta di Barbara d’Urso divide

Mauro Marin in lacrime a Domenica Live dove ritrova il figlio dopo il ricovero in psichiatria: la scelta di Barbara d’Urso divide il pubblico, commenti a caldo

Mauro Marin, dopo essere stato ricoverato in psichiatria, ha ritrovato la serenità. E soprattutto ha ritrovato suo figlio che non ha potuto vedere negli ultimi due anni. La vicenda è intricata, ma oggi, la cosa più importante, è che il vincitore del Grande Fratello 10 sta meglio ed è pronto a ricoprire il suo ruolo di padre nel migliore dei modi. Il periodo buio, al momento, è alle spalle, come ha dichiarato lo stesso Marin durante l’ospitata a Domenica Live, in cui è sbarcato con il suo piccolo e Jessica. “Mi scalda il cuore”, ha detto visibilmente emozionato Mauro a Barbara d’Urso guardando il piccolo e aggiungendo: “Ho sofferto tanto in questi due anni che non ho visto Jessica… Non dormivo la notte. Avevo bisogno di serenità”.

“Con il disturbo bipolare ci sono nato… ci convivo ma ci sono nato”

“Con il disturbo bipolare ci sono nato… ci convivo ma ci sono nato”, ha inoltre detto Marin, “Jessica è stata bravissima, mi dispiace che non eravamo tutti e tre assieme”. Infine, sono arrivate le lacrime. “Mi è mancato tanto mio figlio“, ha sussurrato Mauro, lasciandosi andare al pianto. L’ospitata del vincitore del Grande Fratello 10 ha diviso i telespettatori che si sono riversati su Twitter. Alcuni commenti a caldo che ben sintetizzano il clima respirato dal pubblico da casa: “Barbara ci fa vivere le emozioni sincere dei suoi ospiti”, “Si vola a Domenica Live con te Carmelita! Baci”, “Io a certi personaggi eviterei di dare visibilità. Non per i problemi psichici ma perché sono già stati rovinati dalla tv e dalla facile ma breve popolarità”, “Contenta che il bimbo abbia conosciuto il padre ma non condivido la spettacolarizzazione di questo incontro”.

Mauro Marin provato a Domenica Live

Alla fine dell’ospitata, Marin, evidentemente provato, si è augurato che tutto possa ora procedere per il meglio