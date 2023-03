Problemi di salute per Mauro Coruzzi. L’artista, conosciuto ai più con il nome di Platinette, è stato colpito da ictus ischemico lo scorso martedì 14 marzo. A renderlo noto solo qualche giorno dopo e con un breve comunicato stampa è stato l’agente dell’opinionista tv, conduttore radiofonico e televisivo, nonché cantante, attore e doppiatore.

“Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”, ha fatto sapere il manager di Platinette.

Le ultime apparizioni in tv di Mauro Coruzzi risalgono a qualche settimana fa, quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, morto lo scorso 24 febbraio, al quale era molto legato.

Mauro Coruzzi in arte Platinette: quanti anni ha e condizioni di salute

Mauro Coruzzi, classe 1955, compirà 68 anni il prossimo 4 novembre. È uno dei personaggi televisivi più riconoscibili, dichiaratamente gay. Non è mai stato sposato e non ha figli. Proveniente da una famiglia di contadini, dopo aver cominciato a lavorare come fruttivendolo, si è dato al giornalismo per la radio e per la carta stampata, riscuotendo un grande successo.

Negli anni ’70 ha cominciato a esibirsi come drag queen nelle discoteche di tutta Italia. Dalla fine degli anni ’90 è diventato un volto noto del piccolo schermo, grazie a partecipazioni a vari programmi tv di successo. Qualche tempo fa si è sottoposto a un’intervento per l’introduzione di un palloncino intragastrico per perdere peso.

Dalla fine degli anni ’90 Platinette è stato spesso ospite di trasmissioni televisive che l’hanno reso popolare. L’abbiamo visto così al Maurizio Costanzo Show e in tantissimi altri talk sul piccolo schermo. Nel 2012 Maria De Filippi l’ha voluto come opinionista del suo talent show Amici. Mauro si è distinto per la simpatia e per i giudizi talvolta severi ma sempre impeccabili.

Nel 2015 è stato ballerino di Ballando con le stelle, il dancing show di Milly Carlucci. Successivamente ha preso parte pure a Il Cantante Mascherato con il costume della Tigre Azzurra. Nel 2015, insieme all’amica Grazia Di Michele, ha cantato persino al Festival di Sanremo, incantando il pubblico con il brano Io sono una finestra.

Sempre per quanto riguarda il piccolo schermo, dal 24 febbraio 2017 è stato impegnato alla guida del cooking show di La5 La mia grossa grassa cucina. Nel mese di maggio del 2017 Coruzzi è stato arruolato da Simona Ventura nel cast di Selfie Le Cose Cambiano.