Mauro Coruzzi cade in diretta, Angelina Mango cuore d’oro (video)

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, vittima di una brutta caduta, fortunatamente senza conseguenze, nel corso della diretta del programma Italia Sì, in onda sabato 10 febbraio con lo speciale Sanremo, poco prima della finalissima del Festival. La trasmissione condotta da Marco Liorni, per seguire da vicino la kermesse canora più celebre d’Italia, è andata in onda dalla cittadina ligure e non dal solito studio, più precisamente dal palco allestito in piazza Colombo. Coruzzi, a un certo punto, ha voluto alzarsi dallo sgabello per raggiungere Angelina Mango al centro del palco per complimentarsi con la giovane artista. Nel fare il movimento è cascato a terra.

Italia Sì, la caduto di Mauro Coruzzi in diretta

Immediatamente Guillermo Mariotto, che era seduto accanto a lui, si è sincerato delle sue condizioni. Subito dopo sono giunti Liorni e la stessa Angelina a dare manforte all’opinionista che, fortunatamente, ha rassicurato tutti, dicendo di stare bene e di non aver riportato danni degni di preoccupazione. Va ricordato che Coruzzi, circa un anno fa, più precisamente il 14 marzo 2023, è stato colpito da un ictus ischemico che lo ha paralizzato per giorni. Ora si sta riprendendo ma non ha recuperato del tutto la mobilità che aveva prima di essere colto dal malore. Da qui l’apprensione generale dei presenti.

Particolarmente tenera la cantante Angelina Mango che, oltre ad essere subito corsa da Coruzzi, dopo che questo a detto che non era accaduto niente di grave, ha ascoltato l’opinionista rannicchiata al suo fianco. Lo stesso Coruzzi, da terra, ha proseguito il suo intervento, come se nulla fosse accaduto. Un messaggio bello, di caparbietà e di solidarietà. La tenacia, rappresentata dall’opinionista, la solidarietà e il rispetto rappresentati dall’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

Angelina intervistata a “Italia Sì” su rai 1

che parla della sua cover de “La rondine”, di Geolier e Mauro Coruzzi (in arte Platinette) che cade per tentare di inginocchiarsi davanti a lei ! come dice un saggio “è solo una follia un salto nel vento” 💃🏻 #Sanremo2024 pic.twitter.com/l9h5kA5wyd — Angelina Mango News 🍉💐 (@angelinanewss) February 10, 2024

Da segnalare che la caduta di Coruzzi è stata causata anche dal terreno scivoloso del palco di piazza Colombo. In queste ore Sanremo ha infatti dovuto fare i conti con la pioggia battente, che ha reso scivolose diverse zone all’esterno del Teatro Ariston. Marco Liorni, non a caso, a tutti gli ospiti accolti, ha consigliato di fare attenzione.