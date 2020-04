Maurizio Costanzo nuovo programma in Rai, e promuove La vita in diretta

Maurizio Costanzo pronto a tornare in Rai: il nuovo programma in arrivo

Maurizio Costanzo è pronto a fare ritorno in Rai con un nuovo programma, ma non abbandonerà Mediaset. Il marito di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e tra un racconto e l’altro sulla quarantena in casa Costanzo, ha parlato del suo futuro in televisione. Per il momento non è possibile lavorare alla nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, tra i tanti ospiti sul palco e la platea che non può essere vuota. Ma ha parlato del suo nuovo programma su Rai 2, raccontando sommariamente di cosa tratterà e quando andrà in onda. Non perdiamo altro tempo e scopriamo subito tutte le novità annunciate dal giornalista e conduttore!

Album di famiglia è il nuovo programma di Costanzo su Rai 2: le parole del conduttore

Iniziamo proprio dal programma di Costanzo su Rai 2. Il conduttore ha spiegato quanto segue: “Farò un programma, titolo di lavoro Album di Famiglia, in cui commenterò i programmi storici. Andrà in onda a maggio, il sabato alle 2 di pomeriggio”. Dunque sarà un po’ un tuffo nel passato, guidato e commentato da Costanzo e di sicuro piacerà tantissimo ai più nostalgici. E attirerà anche chi non ricorda poi molto di ciò che è stato in passato nel mondo della televisione. Ma come abbiamo detto in apertura, Maurizio Costanzo non abbandonerà Mediaset: “Presto riprenderò L’Intervista. Purtroppo non posso fare il Costanzo Show. Mi dispiace tantissimo ma non è prudente. Senza pubblico non potrei farlo, sarebbe un tradimento”.

Costanzo segue La vita in diretta con Cuccarini e Matano: “Mi piace molto”

Ma le dichiarazioni interessanti che possiamo ricavare da questa intervista non sono ancora finite. Costanzo infatti ha parlato dei programmi che segue in televisione e ha promosso, di fatto, la nuova Vita in diretta con Matano e Cuccarini, pure se ha nominato solo Lorella. Queste le sue parole: “I programmi d’informazione. Una sera Paolo Del Debbio, un’altra Giovanni Floris. Mi piace molto La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini”.