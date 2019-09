Maurizio Costanzo è dimagrito: quanti chili ha perso e cosa fa per restare giovane

Non è una novità: da anni Maurizio Costanzo è in lotta con la bilancia e con la dieta. Nell’ultimo anno, però, il giornalista e conduttore tv è finalmente riuscito a perdere qualche chilo. Per la gioia di Maria De Filippi, che da anni bacchetta il marito sull’alimentazione sana da seguire ogni giorno per stare meglio. Costanzo è dimagrito parecchio negli ultimi mesi e l’81enne lo ha annunciato con orgoglio e soddisfazione in una recente intervista concessa al settimanale Di Più Tv. In dodici mesi Costanzo ha perso ben sei chili seguendo una dieta quotidiana corretta, senza alcun peccato di gola.

Maurizio Costanzo spiega come è riuscito a dimagrire

“Ho perso sei chili nell’ultimo anno e sono molto soddisfatto. Certo, ho dovuto ridurre i carboidrati e rinunciare ai dolci, che erano la mia passione. Ma alla mia età non si può stare appesi ai peccati di gola. Il cuore ringrazia e i nipotini sono contenti di vedermi più magro”, ha confidato Maurizio Costanzo alla rivista edita da Cairo Editore. Il giornalista si sente rinato da qualche anno. “Ho trovato il mio equilibrio esistenziale tra lavoro, svago e famiglia”, ha precisato. Maurizio è molto legato al suo lavoro e a breve tornerà su Rai Uno il suo programma S’é fatta notta. Non solo: presto sarà protagonista pure su Canale 5 con il Maurizio Costanzo Show e L’intervista.

La giornata tipo di Maurizio Costanzo: la confessione

Come raccontato a Di Più Tv, Maurizio Costanzo si sveglia sempre all’alba e fa colazione leggendo cinque quotidiani. Subito dopo si reca in ufficio, dove inizia a darsi da fare con i suoi collaboratori. Alle 18 rientra a casa e aspetta Maria De Filippi e il figlio Gabriele per cenare insieme. Prima di dormire legge un libro per tenere allenata la mente e riposa per quattro, cinque, ore a notte.