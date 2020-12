Maurizio Costanzo sta con la Littizzetto: “Wanda Nara esagerata”

C’è una querelle in corso tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto, e Maurizio Costanzo ha difeso il volto di Che Tempo Che Fa. Proprio nella trasmissione di Fabio Fazio, la Littizzetto ha commentato una foto di Wanda Nara in cui la manager era sdraiata su un cavallo, e senza vestiti. Luciana ha fatto un commento pungente, come sempre, e ha fatto notare che tra i due soggetti nella foto quello più vestito era il cavallo. Quindi ha iniziato a ironizzare su come Wanda Nara sia salita sull’animale per poi sdraiarsi e soprattutto in che modo sia riuscita a mantenere l’equilibrio.

A fine commento, Luciana ha anche detto: “Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo”. La Nara non ha reagito bene. Per niente. Infatti ha deciso di querelare Luciana Littizzetto per le parole usate nei suoi confronti, per niente gradite, è chiaro. Wanda ha parlato di prevaricazioni e violenze che arrivano da uomini e donne indistintamente. Non hanno genere e restano violenze e volgarità. E ha aggiunto: “Nel 2020 troviamo ancora donne del genere”, prima di scrivere che Luciana dovrà risponderne giudizialmente.

Questo è quanto è accaduto. Una lettrice di Nuovo Tv ha chiesto un parere a Maurizio Costanzo, che nella sua rubrica sul settimanale ha quindi scritto cosa pensa di questo fatto. Ebbene, il giornalista si è schierato dalla parte di Luciana Littizzetto e ha detto chiaramente che secondo lui la reazione della Nara è stata spropositata. Queste sono state le sue precise parole:

“Le dico la verità, anche a me pare esagerata la reazione della Nara. Io credo che quando ci si espone in pubblico – e qui lei è addirittura n..a – ci si possa aspettare commenti di chi guarda o ascolta, soprattutto nell’epoca che stiamo vivendo”.

Di sicuro le parole di Costanzo non serviranno a stabilire una tregua tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto. Insomma, difficile pensare che il parere del giornalista possa convincere la moglie di Mauro Icardi a fare un passo indietro. La questione andrà di sicuro avanti e se la querela c’è realmente stata allora toccherà a un giudice stabilire se si è trattato di una reazione esagerata o meno. L’opinione pubblica sembra essere d’accordo con Costanzo: in tanti hanno pensato che la Nara avrebbe potuto passarci su, anche perché questi commenti fanno parte della Littizzetto. Che di sicuro non aveva intenzioni offensive, o violente.