Maurizio Costanzo “ha il Coronavirus”. Fake news: parla il giornalista

Maurizio Costanzo “ha il Coronavirus”. Fake news: parla il marito di Maria De Filippi

Ci risiamo, i soliti burloni delle fake news. Meglio prenderla sul ridere (anche se ci sarebbe da piangere quando vengono inventate di sana pianta certe palle, senza usare troppi francesismi). E meglio specificare subito che Maurizio Costanzo non ha il coronavirus. Nelle scorse ore sul web qualcuno ha detto il contrario. Un’idiozia, prontamente smentita dal decano del giornalismo italiano. Il marito di Maria De Filippi, infatti, ha detto che non è assolutamente stato colpito dal Covid-19. A mettere a tace le malelingue e le notizie false è stato lui stesso, come fa sapere Bubino Blog. Probabile che qualche furbetto (nemmeno troppo vispo, verrebbe da dire), ha collegato volontariamente la sospensione del Maurizio Costanzo Show al fatto che il condutture fosse risultato positivo.

Parla il marito di Maria De Filippi. “Io contagiato? Una fake news fuori luogo e di pessimo gusto’.

“Maurizio Costanzo sta bene, grazie a Dio. La notizia della positività al coronavirus ‘è una fake news fuori luogo e di pessimo gusto’. Così l’ufficio stampa di Maurizio”. La smentita tranquillizza tutti. Quel che invece è vero, è la sospensione del Maurizio Costanzo Show che avrebbe dovuto tornare sulle reti Mediaset a inizio aprile ma, vista l’emergenza nazionale in corso, è slittato a data da destinarsi. Insomma, un conto è dire che si ferma un programma tv, un altro è riferire che il suo conduttore è stato colpito dal contagio.

Maurizio Costanzo Show slitta: avrebbe dovuto tornare a inizio aprile

“Si fa prima a dire cosa resta in onda: salta anche il ritorno del ‘Maurizio Costanzo Show’ previsto a inizio aprile. Alla base ovviamente i problemi organizzativi, l’impossibilità di rispettare le distanze sul palco, il pubblico assente in teatro e le difficoltà con gli ospiti. Rinviato a data da destinarsi”. Questo il flash con cui Dagospia, pochi giorni fa, rendeva noto il rinvio del programma.